Gülben Ergen 58'inci anaokulunu Mattia Ahmet Minguzzi adına Bayburt'ta açtı

24 Ocak'ta Kadıköy'de elim bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi için ulusal çapta farkındalık yaratmak üzere çaba gösteren ve dava sürecini de yakından takip eden Çocuklar Gülsün Diye Derneği Kurucusu ve Başkanı Gülben Ergen, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alarak Ahmet'in hatırasının yaşatılması ve unutulmaması için Bayburt'ta inşaatıtamamlanan anaokuluna Çocuklar Gülsün Diye – M. Ahmet Minguzzi ismini verdi.



Milli Eğitim Bakanı Sn. Yusuf Tekin kendi şahsı ve Milli Eğitim Bakanlığı adına gönderdiği tebrik ve teşekkür mektubunda; "Çocuklar Gülsün Diye Derneği’nin uzun yıllardır sürdürdüğü, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması çalışmalarını ve her çocuğa eşit fırsat sunulması adına gösterdikleri gayreti gönülden alkışlıyorum. Bugün Bayburt’ta eğitime kazandırılan 58. Anaokulumuzun açılışını tebrik ediyor; şahsınızda dernek üyelerine, bağışçılarımıza, destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.



Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulu’nun bahçesine yapılan anaokulu açılışına Bayburt Valisi Sn. Mustafa Eldivan, Temel Eğitim Genel Müdürü Sn. Ebubekir Sıddık Savaşçı, Bilgi İşlem Genel Müdürü Sn. Özgür Türk, İl Milli Eğitim Müdürü Sn Ömer Faruk Kahraman, Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Sn. Nesumittin Selçuk, Çocuklar Gülsün Diye Dernek Başkanı Gülben Ergen ve devlet protokolü katılım sağladı.

Yaklaşık 100 öğrencinin okul öncesi eğitim alabileceği Çocuklar Gülsün Diye – M. Ahmet Minguzzi Anaokulu, açılış töreninin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanacak.



Çocuklar Gülsün Diye Derneği şimdiye kadar; Tokat, Mardin, Trabzon-Vakfıkebir, Erzurum, Sinop, Hatay, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Van, Sivas, Manisa, Çanakkale-Eceabat, Kars, Trabzon-Of, Tekirdağ, Çanakkale-Biga, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Konya-Cihanbeyli, Bursa, Antalya, Manisa-Soma, Gaziantep, Erzincan, Mersin, Konya-Akşehir ve Antalya-Konyaaltı, Ankara, Ağrı, Uşak, Artvin, İzmir, Rize, Ordu-Altınordu, Ordu-Fatsa, Eskişehir, Ordu-Kumru ve Diyarbakır, Denizli, Siirt, Niğde, Kilis, Adana, Osmaniye, Hatay-Kırıkhan, Hatay İskenderun, Adıyaman Gölbaşı, Hatay-Samandağ, Malatya, Adıyaman Kahta, Şanlıurfa, Diyarbakır Bağlar ve Elazığ ’da anaokulları kazandırdı.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, sponsorları ve bağışçılarının desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde ihtiyacı olan illerde anaokulu yapmak üzere çalışmalarına devam edecek.