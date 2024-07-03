Gül Sunal'dan eşi Kemal Sunal'a duygusal mesaj!

Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal, 24 yıl önce hayatını kaybetti. Yer aldığı projelerle milyonların sevgisini kazanan sanatçıyı eşi Gül Sunal ve oğlu Ali Sunal, sosyal medya hesaplarından andı.

Gül Sunal, "Birbirini gerçekten seven iki kişiden biri ölürse eğer, gerçekte ölen hayatta kalandır" Kemal! Cemil Meriç böyle demiş gerçekten de öyle oluyor bil istedim. 03.07.2000 hayat durmuş bana da ben çabalıyorum. Çok yoruldum" dedi.

Ali Sunal, "Bugün gibi bir yaz gününden bu fotoğraf eski yazlık evimizden. Bu sene 24 yıl oldu sen gideli ve ilk defa bu sene sensiz hayatım senle geçirdiğim hayatımı geçti süre olarak. Çok özledim babam. Umarım biyerden beni, annemi, kardeşimi, kurduğum ailemi, torunlarını görüyorsundur. Torunların gördükleri anda seni tanıyor ve çok merak ediyorlar. Onlara gücüm yettiğince tanıtacağım yaşatacağım melek dedelerini. Seni çok seviyorum babam" diye yazdı.