Gözle görülür etki! 1 saatte kızarıklık görünümü azaltıyor

Soğuk hava, cildin doğal nem dengesini bozan en büyük etkenlerden biri ve özellikle kış aylarında düşük nem seviyeleri cildin kurumasına, kızarmasına ve tahriş olmasına sebep olabiliyor. Darphin Intral Inner Youth Rescue Serum ise 1 saatte kızarıklık görünümünü gözle görülür şekilde azaltıyor ve cilde %222 nem sağlıyor.

1 SAAT İÇİNDE CİLDİNİZDEKİ KIZARIKLIKLARA VEDA EDİN!

Darphin Intral Inner Youth Rescue Serum, cildinizdeki kızarıklığı gözle görülür bir şekilde azaltmak için hızlı bir çözüm sunuyor. Hassas ciltler için özel olarak formüle edilmiş olan bu serum, sadece bir saat içinde cildinizdeki kızarıklığın belirgin şekilde azalmasına yardımcı oluyor.

Cildinizi derinlemesine nemlendirerek, %222'ye kadar daha nemli bir cilt hissi sunuyor. Yeni ve geliştirilmiş formülü, cildinizi nemlendirirken aynı zamanda onarmaya da yardımcı oluyor, böylece cilt daha sağlıklı ve canlı bir görünüm kazanıyor.

ETKEN BİLEŞENLER

Darphin'in Bio-Optimizer teknolojisi, hassasiyeti tüm aşamalarında tedavi etmek için aktif içerikleri entegre ediyor. Resveratrol ve Salisilik Asit'in birleşimi olan Resveratrol Pro Kompleksi, cildin sağlıklı görünümünü hızla geri kazanmasına yardımcı oluyor.

CİLT HASSASİYETİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Cilt hassasiyeti ve erken yaşlanma belirtileri arasındaki bağlantıyı inceleyen araştırmalar, cildin hassasiyetinin farklı aşamalarda gerçekleştiğini gösteriyor. Intral Inner Youth Rescue Serum, bu aşamaların her birine etkili bir şekilde müdahale ederek cildinizin gençliğini koruyor.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ultra hafif bir dokuya sahiptir.

Cilt tarafından anında emilir.

Cildi bir sonraki adıma hazırlar.

Tüm Darphin ürünlerine seçili Darphin eczanelerinden ve darphin.com.tr’den ulaşabilirsiniz.