Gözde Kansu’nun hamak yogasıyla tatil keyfi

Başarılı oyuncu Gözde Kansu, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu İzmir’deki evinde atıyor.

Huzurlu tatilinin keyfini çıkarırken düzenli olarak hamak yogası yapan Gözde Kansu, bu anları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Tatilde bile sporu aksatmayan Kansu'nun paylaştığı çarpıcı fotoğraflar, hayranlarından büyük beğeni topladı.

Fit fiziğiyle kozadan çıkmış bir kelebek gibi zarif ve enerjik görünen Kansu, “Her halinle çok güzelsin” gibi övgü dolu yorumlarla adeta yorum yağmuruna tutuldu.

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