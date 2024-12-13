Göz çevresinde hızlı ve etkili bakım

Zenginleştirilmiş formülüyle göz çevresindeki yorgun görünümü geride bırakırken, ciltteki sarkmaları ve kırışıklıkları hedef alıyor. İlk kullanımdan itibaren etkisini hissettiren bu özel krem, daha genç, aydınlık ve enerjik bakışlar sunuyor.

Göz Çevresinde Yenilikçi Bakım

Christian Breton’un Liftox 360 Göz Kremi, yalnızca bir göz çevresi kremi olmanın ötesine geçiyor. Yılan Zehri Peptidi ve Argan Yağı ile geliştirilen formülü, kaş ve göz kapağı düşüklüğünü hedeflerken kırışıklıkları gözle görülür şekilde azaltıyor. Göz çevresindeki hassas cildi onarıp canlandıran bu etkili içerikler, bakışlarınıza enerji katıyor. Ciltteki sıkılaşmayı destekleyen Üzüm Çekirdeği ve yatıştırıcı etkisiyle bilinen Aloe Vera içerikleri ise göz çevresini nemlendirip canlandırarak pürüzsüz bir dokuya kavuşmasını sağlıyor. Göz kapağı düşüklüğü ve sarkma gibi sorunlardan şikâyet edenler için bu krem, toparlayıcı ve sıkılaştırıcı özelliğiyle güçlü bir çözüm sunuyor.

Bakışlarınızda Yeni Bir Dönem

Liftox 360 Eye Cream, göz çevresine yönelik özel bakımıyla ince çizgiler ve kırışıklıkların görünümünü azaltmaya destek oluyor. Düzenli kullanımda cilt daha sıkı, aydınlık ve genç bir görünüme kavuşturuyor. Zamanla fark edilen gençlik etkisi, göz çevresine sağlıklı ve enerjik bir dokunuş kazandırıyor.

Liftox 360 Göz Kremi’ni daha yakından keşfetmek için seçili eczaneleri ziyaret edebilir veya medkokozmetik.com web sitesinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Fiyat: 2.500,00 TL