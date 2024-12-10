Google, 2024'ün en çok merak edilen aramalarını açıkladı

Her yıl sonunda dünya çapında ve ülkeler bazında öne çıkan popüler arama trendlerini paylaşan Google, yılın en çok merak edilenlerini açıkladı. Yılın en popüler Google aramalarına yıllık bir bakış sunan arama trendleri merak ettiklerimizi, kaybettiklerimizi, öğrenmek istediklerimizi ve yaşadıklarımızı gözler önüne serdi. 2024 yılında Türkiye’de yılın arama trendlerine “Euro 2024”, “Narin”, “Türkiye Maçı”, “Osimhen” ve “Olimpiyatlar” damga vurdu.

Google, 2024 yılına veda etmeye yaklaştığımız bugünlerde, her yıl olduğu gibi dünya çapında ve ülkeler bazında yılın öne çıkan popüler aramalarını yayınladı. 2024 Yılının Arama Trendleri (Year in Search 2024), yıl boyunca hem dünya çapında hem de Türkiye’de dikkat çeken anların, konuların, kişilerin, olayların ve merak edilenlerin açıklandığı derleme listelerden oluşuyor. Dünyayı etkileyen gelişmelerden pop kültürü ve yaşam tarzı, spor, müzik, haberler ve daha pek çok konuda trend olan konuların derlendiği yüzlerce liste 60’tan fazla ülkede kullanıcılarla buluşuyor. Bu yılın global Arama Trendleri’nde en popüler arama ise Amerika kıtasının en büyük futbol turnuvası “Copa America” oldu. Türkiye’nin 2024 Yılının Arama Trendleri listelerinde EURO 2024 dikkat çekerken, tüm Türkiye’yi derinden etkileyen “Narin Güran” ile ilgili aramalar da listede yer aldı. Türkiye’ye transfer olan dünya çapındaki futbolculardan, yurt dışında Türkiye’yi temsil eden futbolculara ve tüm dünyayı ekranları başına kilitleyen olimpiyat aramalarına kadar pek çok arama da spor dünyasının yılın arama trendlerine damga vurduğunu gösterdi.

Aramalar listesi ülke gündemine ışık tuttu

Türkiye'nin 2024 arama trendleri, “aramalar”, “isimler”, “kaybettiklerimiz”, “diziler”, “tarifler”, “şarkı sözleri” ve “oyuncular” başlıkları altında toplandı. Türkiye’nin son bir yıl içerisindeki gündemini gözler önüne seren listelerde “Aramalar” kategorisinde bu yıl ilk üç sırayı “Euro 2024”, “Narin” ve “Türkiye Maçı” paylaştı. Dünyaca ünlü futbolcu Osimhen’in Galatasaray’a transferinin 4. sırada kendisine yer bulduğu aramalar listesinde, tüm dünyada merakla ve heyecanla izlenen “olimpiyat” coşkusu, 2024 yerel seçim sonuçları ve “maymun çiçeği” virüsü gibi aramalar listede yer aldı.



Bu yılın aramaları yine hayatın her alanına dokundu

2024 yılı, Türkiye’nin birçok değerli ismi kaybettiği bir yıl oldu. “Metin Arolat”, “Efe Deprem” ve “Tolga Savacı” gibi isimler, en çok aranan kayıplar arasında yer aldı. Tüm Türkiye’yi derinden etkileyen “Narin” ve “İkbal Uzuner”in kayıplarıysa hem arama trendlerinde hem de ülkenin ortak hafızasında derin izler bıraktı.

2024 yılı tarif aramalarına da ev sahipliği yaptı. Tarif aramalarında kullanıcıların yaratıcı ve farklı lezzetlere yöneldiği görüldü. “Dubai Çikolatası”, “Palamut” ve “Soğuk Kahve” tarifleri en çok arananlar arasında yer aldı.

Futbol ve olimpiyatlar spor gündeminin merkezindeydi

Spor dünyası, bu yıl da Google aramalarında büyük bir yer kapladı. Futbolcular arasında “Osimhen”, “Merih Demiral” ve “Ferdi Kadıoğlu” en çok merak edilen isimler arasındaydı. Türkiye’nin EURO 2024 performansı, futbol coşkusunu zirveye taşıdı. Ayrıca, “Olimpiyatlar” araması, kullanıcıların bu global spor etkinliğine olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Popüler kültür, diziler ve şarkılar aradıklarımız arasındaydı

2024 yılı, popüler kültürün dijital dünyadaki yansımasını gözler önüne serdi. Kullanıcıların müzikle ilgili merakını Google üzerinden gidermeye çalışması şarkı sözleri kategorisinde “Lan”, “Gemileri Yakarım”, “Sana El Pençe Durmam” ve “Dilber” gibi hit parçaları öne çıkarttı. En çok merak edilen iki şarkının da sevilen dizi “İnci Taneleri”nde kullanılması, diziyi en popüler diziler arasında 3. sıraya taşıdı. İlk iki sırada ise sırasıyla “Gaddar” ve “Kızıl Goncalar” yer aldı. İnci Taneleri’nin başrol oyuncularından Hazar Ergüçlü’nün zirvede yer aldığı en çok aranan oyuncular listesinde “Gamze Özçelik” ve “Kadir İnanır” listede üst sıralarda yer aldılar.

Türkiye’de 2024 yılı Google arama trendleri şöyle sıralandı:

Aramalar

Euro 2024

Narin

Türkiye Maçı

Osimhen

Olimpiyatlar

Maymun Çiçeği

Seçim Sonuçları

İstanbul İftar Saati

Merih Demiral

Tusaş

İsimler

Osimhen

Merih Demiral

Ferdi Kadıoğlu

Mustafa Sarıgül

Rafa Silva

Kenan Yıldız

Eylem Tok

Murat Kurum

Sacha Boey

Cenk Tosun

Kaybettiklerimiz

Narin

Metin Arolat

Efe Deprem

Aydemir Akbaş

Tolga Savacı

Ahu Tuğba

Yusuf Kavaklı

İkbal Uzuner

Gülşah Çomoğlu

Kenan Işık

Diziler

Gaddar

Kızıl Goncalar

İnci Taneleri

Hudutsuz Sevda

Şahane Hayatım

Deha

Mahsun J

Bahar

Prens

Bir Gece Masalı

Tarifler

Dubai Çikolatası Tarifi

Palamut Tarifi

Soğuk Kahve Tarifi

Laz Böreği Tarifi

Jalapeno Turşusu Tarifi

Elbasan Tava Tarifi

Altın Bilezik Tatlısı Tarifi

Churros Tarifi

Biryani Tarifi

Grip Düşmanı Tatlı Tarifi

Şarkı Sözleri

Lan Şarkı Sözleri

Sana El Pençe Durmam Şarkı Sözleri

Gemileri Yakarım Şarkı Sözleri

Dilber Şarkı Sözleri

Kömür Şarkı Sözleri

Sen Nasıl Bir İnsansın Şarkı Sözleri

lvbel c5 Sezen Aksu Şarkı Sözleri

Naçar Şarkı Sözleri

Kufi Şarkı Sözleri

İsyankar Şarkı Sözleri

Oyuncular

Hazar Ergüçlü

Gamze Özçelik

Kadir İnanır

Erdal Beşikçioğlu

Demet Evgar

Yılmaz Erdoğan

Uraz Kaygılaroğlu

Settar Tanrıöğen

Ali Burak Ceylan

Serkan Keskin

Google 2024 Yılının Arama Trendleri’ni detaylı olarak incelemek için global listeye https://trends.withgoogle.com/year-in-search/2024/ ve Türkiye listesine https://trends.withgoogle.com/tr/year-in-search/2024/tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Listeler nasıl oluşturuluyor?

Google 2024 Yılının Arama Trendleri, Türkiye’nin 2024 yılı gündemini ve yıl boyunca neleri merak ettiğini ortaya çıkartıyor. Google Arama sonuçlarına göre ortaya çıkan Yılın Arama Trendleri, zaman içinde Google'da yapılan toplam arama sayısına göre girilen sorgu terimi için arama ilgisinin yoğunluğunu hesaplayarak dünya genelindeki ve Türkiye’deki Google aramalarını kısmi olarak analiz ediyor. En çok arananlar listesi yıldan yıla çok az değişiklik gösterirken, trend listeleri ise bir önceki yıla kıyasla insanların neleri merak ettiğini belirlemede daha etkili bir yöntem. Liste oluşturulurken belirli bir dönem boyunca belirli bir terim için yapılan aramalardaki yüzde artışı hesaplanıyor. Bu sayede son bir yıla ait trendler daha doğru bir şekilde analiz edilebiliyor. Bunun sonucunda da her yıl merakla beklenen arama trendleri, hem dünya çapında hem de ülkesel bazda 2022 yılını nasıl geçirdiğini özetler nitelikte oluyor.