TSM'nin Taş Bebek lakaplı sanatçısı Gönül Yazar, sosyal medya hesabından ilginç açıklamalar yaptı. Bir dönemin ünlü mankeni Yaşar Alptekin ve Tolga Savacı ile birlikte fotoğrafını paylaşan usta sanatçı Gönül Yazar, yaşadığı ilginç anıyı ilk kez açıkladı.

(Tolga Savacı, Gönül Yazar ve Yaşar Alptekin bir aradalar...)

Gönül Yazar, Yaşar Alptekin'i anlattı: 'Yanımda ki uzun bana yapmadığını bırakmadı!"

Şu sıralar hastanede tedavi görerek sağlık sorunlarıyla mücadele eden Gönül Yazar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda bir dönem aşk yaşadıkları Yaşar Alptekin'den 'yanımda ki uzun' diyerek bahsediyor. Yazar, nişanlı olduğu Yaşar Alptekin ile isim vermeden o sıralar küs olduğunu belirterek, Atina ve Osaka da kendisinin yanında değilde Engin Koç'un odasında yattığını açıkladı.

Magazinsortie.com 'un özel haberine göre Gönül Yazar; "Bir gün evvel Tokyo'dan Atina'ya uçtuk İstanbul'a ama giriş yapmadık, Kürt Mehmet valizlerimi eve aldı gitti. Bana lazım olanlarla defileye gittim sonrasında da benim konserim vardı. En güzel süiti bana ayırmış otel. Yanımdaki uzun yok oldu. Bir kutu geldi odama; şahane nişan yüzüğü tekmiş, kuyumcu içini yazmış şaşırdım, küs’tük. 0 gece de Engin Koç'un odasında yattı. Osaka da yine onun odasına gitti. Bana yapmadığını bırakmadı. Palya Atina'da eğlendik bütün ekip, ben şarkı söylerken ön masa da Rahmi Koç masası vardı. Otelin önünü PKK'lılar bastı. Polisler dağıttı. Çok üzüldük ülkem adına. Ertesi gün İstanbul'a gittik.

İstanbula indik Swis otelde konserim vardı süslendim püslendim elit kişiler masalar dolu.. Sühâ vokalistimle evime döndük. Nazan Şoray'dan şampanya; iki bardak vardı moral oldu çok sevindim. Süha'yla havuz barda içtik. Ertesi gün Ankara'dayız yeni yıl, Hilton'a indik yine Süha ile. Konserim vardı… Reha Süren aynı kattaydı o da neler hazırlamış, biz şaşırdık. Çok bilirdi öyle şeyleri. Çoktandır ortada yok. Sürenleri çok sever onlarla buluşurduk. Ah! O günler. Yaşanasıydı… Mumla arıyoruz. Bu yeni yıl bakalım görelim tadı tuzu yok.. Sağlıklı olalım." açıklamasını yaptı.

Gönül Yazar, gazeteci Olcay Ünal Sert'in "Uzun kayboldu şimdi, iyice tövbekâr oldu" mesajına yanıt vermedi. Sanatçı "Mutlu Yıllar" dileğinde bulunarak teşekkür etti.