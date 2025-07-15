Gönül Yazar'dan Hadise'ye kombin göndermesi!

Türk Sanat Müziği'nin 'Taş Bebek' lakaplı sanatçısı Gönül Yazar, Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni gazeteci Olcay Ünal Sert'e samimi açıklamalar yaptı. Danslarıyla gündemden düşmeyen Hadise'yi değerlendiren Gönül Yazar; "Pembe payet kıyafet giymiş, arkasını döndü bir kıvırdı, siyah don gözükmez mi... Olmadı Hadise olmadı! Madem sen bu kadar kısa giydin donunu da o renk giymeliydin. Kısacık payet, bir de çizmeler ayağında, rüküş değildi ama soyunuyorlar ne yapayım birşey diyemezsin ki..." dedi.



"Oynuyorlarsa Nükhet Duru gibi oynasınlar. Ritme göre oynuyor ve kapalı. Sesi de çok güzel, birde yüzünü yaptırmış çok güzelleşmiş. "



Olcay Ünal Sert'in 'Hadise danslarıyla gündemde izlediniz mi?' sorusuna Gönül Yazar; "Ben televizyonda izledim bu sabah verdi. Kısacık birşey giymiş bir payet. Kırmızı mı pembe mi ne. Pembe de çizmeleri vardı. Çizmesi ile elbisesi iyi diyelim. Arkayı bir döndü kıvırırken siyah donu göründü! Madem sen bu kadar kısa giydin donunu da o renk giymeliydin. Kısacık payet, bir de çizmeler ayağında, rüküş değildi ama soyunuyorlar ne yapayım birşey diyemezsin ki... Selen Görgüzel de nasıl kıvırıyor görmedin mi? Oynuyorlarsa Nükhet Duru gibi oynasınlar. Ritme göre oynuyor ve kapalı. Sesi de çok güzel, birde yüzünü yaptırmış çok güzelleşmiş. Ben çok beğendim. Ufak birşey görmüş yüzü ve çok yakışmış ona. Siyah bir elbise giymişti, broş takmıştı çok beğendim. Pembe kıyafet giydiği kostümle de gördüm, tık, tık oynuyor. Bu aralar gördüğüm en iyisi. Oynayacaklarsa Nükhet Duru'yu seyredip onun gibi oynasınlar! Ritme göre çok güzel oynuyor. Nükhet Duru'nun sesi fevkalade güzel." dedi.



KALIN MALIN DÜZGÜN BACAKLARI

"Starlıkta Ajda bir numaram benim." diyen Gönül Yazar, Hadise Jennifer Lopez'i mi örnek alıyor sorusuna; "Pembe payet kıyafet giymiş, arkasını döndü bir kıvırdı, siyah don gözükmez mi... Olmadı, Hadise olmadı! Ona 'bacakları kalın' diyorlar, kalın malın düzgün bacakları, yamuk yumuk değil. Düzgün doğruyu konuşalım. 2-3 kilo verse daha da güzel olur. Onun bacakları benim gözüme batmıyor. Bir tek donu rahatsız etti beni, şıkır şıkır oynayınca elbise daha da yukarı çıktı siyah donu gözüktü." dedi.



"Starlıkta Ajda bir numaram benim." diyen Gönül Yazar, Hadise Jennifer Lopez'i mi örnek alıyor sorusuna; "Pembe payet kıyafet giymiş, arkasını döndü bir kıvırdı, siyah don gözükmez mi... Olmadı, Hadise olmadı! Ona 'bacakları kalın' diyorlar, kalın malın düzgün bacakları, yamuk yumuk değil. Düzgün doğruyu konuşalım. 2-3 kilo verse daha da güzel olur. Onun bacakları benim gözüme batmıyor. Bir tek donu rahatsız etti beni, şıkır şıkır oynayınca elbise daha da yukarı çıktı siyah donu gözüktü." dedi. Gönül Yazar, Hadise'nin sandalye üzerinde ki dansını ise görmediğini ifade etti.



Nükhet Duru'ya övgüler yağdıran Gönül Yazar, Hadise ve Selen Görgüzel için "Oynayacaklarsa Nükhet Duru'yu örnek alsınlar" dedi.