Gönül Dağı'nın Selma Öğretmeni Melis Sevinç: Selma olduğuma o kadar inanıyorlar ki beni oğullarına almak istediklerini söylüyorlar

Gönül Dağı dizisine nasıl dahil olduğunu anlatarak sözlerine başlayan güzel oyuncu Melis Sevinç “Selma öğretmen karakteri için biz “audition”ı bir sene önce atmıştık fakat hikâye akışındaki değişikliklerden dolayı karakter, diziye o sezon dahil olmamıştı. Biz de o iş olmadı diyerek başka işlerle görüşmeye devam etmiştik. Üçüncü sezon başlayacağı dönem tekrardan arayınca ve görüşmeler de olumlu yönde geçince bu kadar tutmuş, izlenen bir işin içine ana cast bir rolle girme ihtimali benim için hem çok heyecanlandırıcı bir fırsattı hem de yolun başında olduğumdan bir yandan da çok endişe vericiydi. Bu fırsatı değerlendirebildiğim ve altından kalkabildiğim için çok mutluyum" dedi.

Dizinin büyük bir izleyici kitlesi olduğunu aktaran Melis Sevinç " Dizinin gerçekten çok büyük bir izleyici kitlesi var. Bunu gittiğimiz her yerde istisnasız görüyoruz. Selma da zamanla hikâyesiyle çok sevilen bir karakter oldu ve ben de bunun için çok mutluyum. İşin bana tuhaf gelen tarafı, bazen bazı izleyicilerimiz Selma olduğuma o kadar inanıyorlar ki beni oğullarına almak istediklerini söyleyip kimisi fotoğraf gösteriyor, kimisi alıp evine götürmek istiyor; ben de haliyle bir yerden sonra tedirgin olmaya başlıyorum. O durumlarda Melis olduğumu söyleyip Selma olmadığımı anlatmaya çalışıyorum ama kimisi kabullenmiyor kimisi de hayal kırıklığı yaşıyor" açıklamasında bulundu.