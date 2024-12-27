'Gönül Dağı'nın Selami'si Eser Eyüboğlu takıntısını açıkladı

Quart Eskişehir Özel Şehir Tiyatrosunu kuran "Gönül Dağı" dizisi oyuncusu ve aynı zamanda yazar Civan Öztürk "Fiskos" adında talk show gösterine başladı. İlk konuğu aynı dizide oynadığı oyuncu arkadaşı Selami karakterini canlandıran Eser Eyüboğlu oldu.

 

Civan Öztürk'ün "Oyuncuk mesleğine başlamadan önce hangi alanlarda çalıştın?" sorusuna karşılık Eser Eyüboğlu "Babamla birlikte sanayi de çalıştım. Kaynak yaptım, cam kestim, elektrik işlerinde de anlarım" yanıtını verdi.

SİMETRİ TAKINTIM VAR

Öztürk'ün " Çekimler de hangi sahnelerde zorlanıyorsun ? " demesine Eyüboğlu " Simetri ve birşeyleri düzeltme takıntım var. Tabii mümkün olduğunca törpülemeye çalışıyorum. Çünkü gözüm takıldı mı fena. Bir keresinde karşımdaki oyuncunun yanağındaki lekeyi almaya çalışırken baya canını acıtmıştım. En sonunda oyuncu arkadaşım o ben diyince, baya bir utanmıştım. " dedi.

Geceyi seyircinin ısrarı üzerine seyircinin de eşlik etmesiyle " Beyaz Giyme Toz Olur " türküsü ile bitirdi.

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