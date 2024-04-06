Goncourt ödüllü Fransız yazar Mathias Énard Türkiye’ye geliyor

Boussole – Pusula adlı romanıyla 2015 yılında Goncourt Ödülü’ne layık görülen yazar, Institut français tarafından 17 – 18 Nisan’da Ankara’da ve 19 – 20 Nisan’da ise İstanbul’da düzenlenecek bir dizi konferans ve söyleşiye katılarak Türk okurları ile buluşacak ve Türkiye’nin Goncourt Seçimi jürisine başkanlık ederek sonuçları ilan edecek.

Mathias Énard, 17 Nisan tarihinde Türkiye’nin Goncourt Seçimini belirlemek üzere Ankara, Istanbul ve Izmir’den gelen üyelerden oluşan jüriye başkanlık ederek, Institut français Ankara’da düzenlenecek basına açık toplantıda Türkiye’nin Goncourt Seçimi’ni ilan edecek. Aynı günün akşamı Institut français Ankara’da düzenlenecek edebiyat söyleşisine Boussole - Pusula romanını Türkçe’ye kazandırarak Institut français 2021 Çeviri Ödülü’nü kazanan Ebru Erbaş ile birlikte katılacak olan Énard,18 Nisan tarihinde Hacettepe Üniversitesi’nde bir konferans verecek.

Yazar 19 ve 20 Nisan tarihlerinde ise İstanbul’da ilk ikisi Minoa Kitapçısı’nda yazar ve çevirmen Yiğit Bener eşliğinde, sonuncusu Galatasaray Üniversitesi’nde olmak üzere üç ayrı söyleşiye katılacak.

Etkinliklere katılım ücretsiz, kayıt zorunludur, kayıt olmak için: https://www.ifturquie.org/etkinlik-takvimi/ adresinden katılmak istediğiniz etkinliği seçerek kayıt olabilirsiniz.

Türkiye’nin Goncourt Seçimi

Institut français Türkiye’nin girişimi ile Türkiye, Goncourt Akademisi tarafından resmî olarak Türkiye’nin Goncourt Seçimi’ni düzenlemeye davet edildi. Türkiye bu şekilde, Uluslararası Goncourt Seçimi düzenleyen 37. ülke oldu.

Goncourt Ödülü’nün uluslararası ayağını oluşturan ülkelerin Goncourt seçimleri, o ülkede bulunan Institut français bünyesinde ve üniversitelerin Fransız Dili ve Edebiyatı, Mütercim tercümanlık ya da Fransızca öğretmenliği bölümlerinde Fransızca kitap kulüpleri yani jüriler oluşturularak her yıl Akademi Goncourt tarafından açıklanan kısa listede bulunan eserler okunuyor ve oylanıyor. Bu şekilde her ülke kendi Goncourt Ödülü’nü veriyor. Ödülü kazanan roman o ülkenin diline çeviriliyor. Türkiye’nin Goncourt Seçimi, Fransızca edebiyatın tanıtımı ve Institut français Türkiye’nin kitap politikası açısından önemli bir etkinlik haline gelecektir.

Mathias Énard

Fransız yazar ve çevirmen MATHIAS ÉNARD, 1972’de Fransa’nın Niort kentinde dünyaya geldi. Yükseköğrenimini, Arapça ve Farsça eğitimi aldığı INALCO’da (Doğu Dilleri veMedeniyetleri Enstitüsü) tamamladı. 1991 yılından itibaren Ortadoğu’ya (Beyrut, Şam, Tahran) uzun sürelerle konakladığı yolculuklar yapmaya başladı. 2000 yılından beri Barcelona’da yaşamaya devam eden Énard, Bağımsız Barcelona Üniversitesi’nde verdiği Arapça derslerinin yanı sıra Arapça ve Farsçadan çeviriler de yapıyor. Yazar ilk romanı La perfeciton du tir’i [Mükemmel Atış] 2003’te, ikinci romanı Remonter l’Orénoque’u [Orinocu’ya Tırmanmak] 2005’te yayımladı. Yazar, dördüncü romanı Savaşları, Kralları ve Filleri Anlat Onlara ile Fransa’da lise öğrencilerinin verdiği Goncourt des Lycéens Ödülü’nü aldı. Énard’ın, dördüncü kitabı olmakla birlikte yazara ilk büyük başarısını kazandıran, geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan ve büyük övgülerle karşılanan romanı Mıntıka, Livre Inter ve Prix Décembre gibi saygın edebiyat ödüllerini aldı. Yazar, Pusula’yla 2015 yılında Fransa’nın en önemli edebiyat ödülü Goncourt’a layık görüldü.2020 yılında Le Banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs (Mezar Kazıcıları Birliğinin Yıllık Ziyafeti) romanından sonra, Déserter yayınlanan son kitabıdır.