Göksel ve Gazapizm yeniden sahnede

Göksel, Didim’de düzenlenen MilyonFest kapsamında sahne aldı. Sanatçı, sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla festivale renk kattı.

Gecenin sürprizi Gazapizm’in Göksel’in sahnesine konuk olmasıyla yaşandı. İkili, büyük ilgi gören “Sen Orda Yoksun” düetini bir kez daha birlikte seslendirdi. Daha önce Harbiye sahnesinde buluşan ve performansları büyük beğeni toplayan Göksel ile Gazapizm, Didim’de yeniden yan yana gelerek festivalin unutulmaz anlarından birine imza attı.

Göksel, sahne performansının yanı sıra tarzıyla da dikkat çekti. Mini siyah ve gümüş tonlarındaki elbisesi, küt saçları ve enerjik görüntüsüyle sahneye çıkan sanatçı, fit ve zinde formuyla göz doldurdu.

Sanatçı, gecenin devamında hit şarkılarını festival seyircisiyle birlikte söylerken, yüksek enerjili performansıyla festivale damga vuran isimlerden biri oldu.