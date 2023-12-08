Gökhan Türkmen'den yeni tarz

Gökhan Türkmen, Watergarden İstanbul'da bulunan JJ Arena'da unutulmaz bir performansa imza attı. Sahne şovu ve özgün tarzı ile dikkat çeken Türkmen, hayranlarına keyifli anlar yaşattı.



Eşiyle göz teması kurarak aşk şarkıları seslendiren sanatçı, geçmiş yıllarda kaybettiğimiz Harun Kolçak'ı anısına duygu dolu bir an yaşattı.



Gökhan Türkmen, sevilen şarkısı "Yanımda Kal"ı Harun Kolçak'a armağan ederek, izleyicilerle duygusal bir düete imza attı. Performansın ardından Türkmen, "O bizi görüyor, inanıyorum buna. Bu şarkıyı söyleyerek onun kalbine dokunalım. Işıklar içinde uyu Harun Abi" sözleriyle duygusal anlara vurgu yaptı. Ünlü şarkıcının bıyıklı tarzı da geceye damgasını vurdu.