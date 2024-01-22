Gökhan Türkmen’den rekorlu konser

Kırmızı perde açılmasıyla beraber, özel tasarlanan renk ve görsel şovuyla Kalem şarkısını söyleyerek konserine başlayan Türkmen’e 5 dansçı eşlik etti. ‘Kendinize kocaman bir alkış ve şimdi kocaman bir çığlık alabilir miyim? ‘ diyen Gökhan Türkmen’e salonu dolduran 3 bin kişi avaz avaz bağırdı.

Seyircisi ile her konserinde hem interaktif hem de sıcak diyalog kurmayı seven Gökhan Türkmen, nefeslilerin dahil olduğu orkestrasıyla da eşsiz bir müzik ziyafeti sundu.

Yeni şarkısı Bal’ı ilk defa söyledi

Farklı sahne şıklığı ile göz kamaştıran Türkmen, Aşk Lazım, Sen İstanbul’sun, Büyük İnsan, Çatı Katı, Taş, Mahşer, Deli gibi hitlerini peş peşe seslendirirken, dev seyirci korosu her parçada eşlik etti. 20 Ocak Cuma günü klibiyle birlikte tüm dijital dünyada yayına giren yeni teklisini BAL şarkısını da Türkmen, sahnesinde ilk defa seslendirdi.

İşitsel olduğu kadar görsel açıdan zengin olan konserde, her şarkı için özel hazırlanmış videolar led ekranlarda gösterildi.

AGA B ve EMRAH ARICA sürpriz konuklar

İkinci bölüme elinde gitarı ile seyircisi ile baş başa şarkılarını seslendiren Türkmen hiç hız kesmeden konserine devam etti. Türkmen’in İstanbul’da verdiği bu büyük konserinde birinci ve ikinci bölümünde sürprizleri oldu. Heyecan şarkısında son dönemin yıldızı parlayan rap artistlerinden AGA B ve Ben Aşk Bilirim’de ise EMRAH ARICA eşlik ederek seyirciden tam not aldılar.