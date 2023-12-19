Gökhan Özoğuz, kendisine isyan eden Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi! Psikolojik

Gökhan Özoğuz, Nurgül Yeşilçay hakkında konuştu.

Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz günlerde oğlu Osman Nejat ile gittiği Athena konseri sonrasında Gökhan Özoğuz'un kulisinde afra tafraya uğradığını söylemişti.

Yeşilçay, "Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor, çünlü çok seviyor Athena'yı! Kulise gidiyoruz tebrik etmek için! Ay Gökhan'da bir afra bir tafra! Gökhan ne kadar tatsızsa, Hakan o kadar tatlıydı! Neyse sakın hayallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin! Uyarayım dedim!" ifadelerini kullanmıştı.



Konu hakkında Gökhan Özoğuz, "Bence öyle demek istemedi. Bazen insanların hayatlarında psikolojik olarak zor zamanları oluyor. Nurgül çok tatlı kadın. Konser öncesi sahne hazırlığında yoğun dönem oluyor. Bence öyle söylemek istememiştir. O da değerli bir santçı... Belki zor bir zaman geçiriyor. Kırgınlığım yok" dedi.



Ayşe Derya ve ikizleri Leyla ve Ali adında çocuğu olan şarkıcı, "Çocuklarıma ninni söylüyordum. Bir gün Ayşe uyumuyordu. En son, "Baba sesin kalın uyuyamıyorum" diyerek, annesini çağırdı. Çocuklar anne-babalarının okuğunda hissetikleri için duygusal olarak bütük dürtüyü alıyorlar. Annem ise biz Hakan ile ikiz olduğumuz için kucağına alıp ninni söylermiş" diye konuştu.