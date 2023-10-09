Gökhan Özen milyonlarca TL'den vazgeçip dava açıyor

Gökhan Özen, Türkiye konserleri dahilindeki şehirlerden Gaziantep konserinde, organizatörlerin, konserden 2 saat önce konser sözleşmesinde yazan şartları değiştirmek istemesi sonucu, sözleşme ihlali nedeni aynı organizasyon şirketine bağlı olan ile 12 ildeki salonlardaki konserlerini iptal etti.



Müzik Yapım şirketi ile Organizasyon şirketi arasında yapılan sözleşme gereği, ihlal edilen sözleşmeye dayanarak konserlerini iptal eden sanatçı, toplamda 1 ayda kazanacağı Milyonlarca TL'yi tek kalemde sildi.

Hukuksal olarak hakkını arayacağını söyleyen sanatçının, yapım şirketi, organizasyon şirketine 10 Milyon TL'lik maddi manevi tazminat davası açmaya hazırlanıyor.