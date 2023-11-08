Gökhan Özen'den bir ilk

Gökhan Özen Türkiye döner dönmez konserleri ile hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti. Her konseri sold out olan Özen'in konserlerine binlerce hayranı günler öncesinden akın ederek biletleri hep tüketti.

Rekorlarla geri dönüş yapan Gökhan Özen, sosyal medya hesabı instgramda sürpriz yaprak 3 meleğimin dediği, hayatında en çok değer verdiklerinin fotoğrafını paylaştı. Gökhan Özen'in selfie olarak çektiği fotoğrafta annesi Tülay Nadire Özen ve kızları Ada Deren Özen ile Su Özen'i paylaştı. Fotoğraf dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.