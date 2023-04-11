Gökhan Çınar Katarsis’i Harbiye Sahnesine Taşıdı

İstanbul Vakfı’nın “Büyüt Hayallerini” projesi kapsamında sahne alan Gökhan Çınar, biletlerin tamamen tükendiği sold out bir gece ile sevenlerini karşıladı.



Antakya Medeniyetler Korosu'nun performansı ile başlayan etkinlik, Yasemin Sakallıoğlu, Melek Mosso ve Manuş Baba gibi ünlü sürpriz konukların sahneleri ile katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Katarsis- Gel Yeniden Başlayalım adını verdiği etkinlik ile konuklarına unutulmaz bir gece yaşatan Psikolog Gökhan Çınar, Harbiye tarihinde eşi görülmemiş bir performansa imza attı.





Meslek hayatı boyunca toplumda dayanışma kültürünün oluşmasına büyük emekler veren Gökhan Çınar, etkinlik öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve şu sözleri ifade etti:

‘’Bugün için heyecanlı ve umutluyum. Bugün burada her şeyden önce depremden etkilenen kız çocuklarımıza bir eğitim bursu verilecek. İstanbul Vakfı’nın ‘’Büyüt Hayallerini’’ projesi kapsamında sahneye çıkıyoruz. Belki de ilk defa bu kapsamda, böylesine kalabalık bir seyirci ile buluşacağım. Bugün burada seyircilerimizle psikolojik okuryazarlık, vicdan, insanın büyüme hikayesi ve empati gibi konularda dertleşerek kendi hayat hikayelerimize yakından bakacağız. Harbiye’de bugün bizim yaptığımız gibi bir farkındalık etkinliği olmamış daha önce. Bu yüzden bu beni daha çok heyecanlandırıyor. Uzun zamandır seminerler, kitaplar ve programlar aracılığıyla binlerce değerli kişi ile buluştuk. Bu zamana kadar yüzlerce salonda sahne yaptık ama Harbiye’nin heyecanı bambaşka geldi. Bugün, burada ben doğum öncesinden bize aktarılanları, çocukluğumuzu, büyüme yolculuğumuzu ortak duygularımızla anlatacağım. Benim için heyecan verici olan şeylerden biri de çok sevdiğim arkadaşlarımın yanımda olacak olması. Sevgili Melek Mosso hayatımızı anlatan bir şarkıyla burada sahnede alacak. Yasemin Sakallıoğlu ile çok güleceğimizi düşünüyorum. Çok sevdiğim Manuş Baba ise ilk gençliğin heyecanını anlatacak bize. Diğer taraftan gelmelerinden çok umutlu olduğum Antakya Medeniyetler Korosu sahne alacak. Onlar da acıdan sonra yeniden ayağa kalkabilmeyi bize nefesleriyle anlatacaklar. Bu kadar renkli ve güzel bir gece için fazlaca heyecanlanıyorum ve umarım en kısa zamanda tekrarını yaparız.’’



Gökhan Çınar ile Katarsis Gel Yeniden Başlayalım etkinliğinin proje mimarlarından olan Dilek İmamoğlu ve eşi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, Gökhan Çınar’ın eşi Berrak Artemiz Çınar, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, Oğuzhan Uğur, Yasemin Şefik, Nurcan Eren, Sinan Canan ve eşi Müge Uçan Canan gibi çok sayıda değerli konuklar geceye eşlik etti.