Gökçe Bahadır önceliklerini açıkladı!

Güzel ve başarılı oyuncu Gökçe Bahadır, L'officiel Arabia dergisinin yeni sayısı için birbirinden özel pozlar verdi. Venedik'te gerçekleştirilen kapak çekiminde ünlü oyuncu, dergiye birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

- Farklı karakterler oynayabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum ve oynadığım tüm karakterlerden bir şeyler öğreniyorum.



- Türk yapımlarının Dünya’nın dört bir yanında rağbet görmesi harika bir duydu. Yabancı hayranlarımızın bizleri gördüklerindeki heyecanlarına şahit olmak benim için çok mutluluk verici oluyor.



- Hayatımda bana en çok ilham veren kişi eşim Emir Ersoy. Çok zıt karakterleriz. Emir, bana göre daha dingin, sakin, pozitif ve kararlı. Onun fikirlerini çok önemsiyorum.

- Hayatımın öncelikleri özel hayatımdaki mutluluğum, güzel vakit geçirdiğim arkadaşlarım, ailem ve sevdiklerim. Güzel anlar yaşamak, hayatı anında ve akışında yaşamak olmazsa olmazlarım.



- İşimle alakalı bir aksilik yaşadığımda çok üzülmüyorum çünkü bu durum benim önceliğim değil, o strese kapılıp yaşamımın akıp gitmesini istemiyorum. Hayatta kaçırılmaması ve yaşanması gereken anlar var.