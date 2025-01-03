Gökçe Bahadır'dan çarpıcı açıklamalar!

GQ Türkiye Men of The Year 2024 'Yılın Kadını' ödülünü alan Gökçe Bahadır, GQ dergisinine birbirinden özel açıklamalarda bulundu.



* Çıktığım yolculukta bir adım daha ileri gidebilmek ve hayallerimi gerçekleştirmek beni çok mutlu ediyor.

* Oyunculukta risk alıp farklı şeyler denemek kolay bir süreç değil ama beni mutlu eden şey de bu.

* Verdiğim kararların iyi ya da kötü sonuçlanması ben de bir pişmanlık yaratmadı. Hayatım boyunca hep kendi doğrularımı takip ettim.

* Bir insanın mesleğine sahip çıkarak, her şeyi kontrol altında tutması kolay değilmiş. Geçmişte kendime çok acımasız davranmışım, bu durumu fark ettikçe kendimin en yakın arkadaşı olmaya karar verdim.

* Arkadaşlarımı çok önemsiyorum. Kariyerimde de çok etkileri var. Ben onlarla beraberken en doğal ve en rahat Gökçe’yim.

* Hata yapmayan insan çok gerçekçi gelmiyor bana. Hata yapsa da bir şekilde yaptığı hatanın içinden çıkmayı öğrenen ve bunun için mücadele eden, bundan ders alan karakterleri oynamayı daha çok seviyorum.

* 'Leyla' benim için önemli bir rol. 'Yaprak Dökümü' dizisi benim için okul gibiydi. 5 yıl kendimi konservatuar okumuş gibi hissetmiştim. İşinin en iyileriyle çalışma fırsatı buldum. Kariyerime birçok anlamda değer katan bir iş oldu.



* Perran Kutman’ın hayatımdaki yeri gerçekten çok ama çok özeldir. Onun hayranıydım. Onunla aynı projede yer almak beni çok mutlu etmişti. Kendisi benim ilk öğretmenim gibi oldu.



* Ben her işte olduğu gibi her geçen yıl da yeni şeyler öğreniyorum. Bu yüzden bir usta benzetmesi yapmak bana çok doğru gelmiyor açıkçası sürekli öğrenmeye devam eden bir öğrenci olarak anılmak istiyorum.

* 20 yıl sonraki Gökçe’ye mektup yazsaydım derdim ki "Umarım yaşadığın hayattan çok mutlu olmuşsundur, hâlâ üretiyor ve birileri için bir şeyler yapıyorsundur. Umarım çok fazla keşkelerin yoktur."