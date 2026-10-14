Gırgıriye’den devam kararı!

Zorlu PSM’deki son gösterisiyle final yapan Gırgıriye Müzikali, seyircilerden gelen yoğun talep üzerine sahnelere geri dönüyor.

Müjdat Gezen, Perran Kutman, Uğur Dündar ve Gülben Ergen gibi yıldız isimleri buluşturan 150 kişilik dev kadrolu müzikal, yeni gösterileriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Final kararının ardından ortaya atılan iddialara ilişkin Müjdat Gezen, herhangi bir ücret krizi yaşanmadığını belirtirken projenin yapımcısı Mehmet Uslu da gösterilerin ekim ayında sona ereceğinin en başından beri planlandığını vurguladı.



Uslu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çıkan haberler asılsızdır. Gırgıriye serüvenini ekim ayında tamamlayacağımız, ilk provaya girdiğimiz gün belliydi. Ancak seyircilerimizden gelen yoğun talep üzerine ekibimizle birlikte devam kararı aldık.”

Yeni gösteriler için Perran Kutman’ın da Amerika’ya dönüşünü ertelediğini açıklayan Uslu, müzikalin yeniden İstanbul seyircisiyle buluşacağını duyurdu.

Gırgıriye Müzikali, 27 Ekim’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 13 Kasım’da ise İstanbul Kongre Merkezi’nde sahnelenecek.