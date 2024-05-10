Giray Altınok'tan şok itiraf!

Yazar, oyuncu & yönetmen Giray Altınok, NTV'nin artık bir ekran klasiği haline gelen programı Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu oldu.



Gündemdeki dizi 'Prens'in yazarı olan ve aynı zamanda dizide kamera karşısına geçen Giray Altınok, yaşanmış gerçek hikayelerle Empati kurarken, diğer taraftan da sektöre, projelerine, iş ve özel hayatına dair Ahmet Mümtaz Taylan ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Sıradışı bir kişiliğini olduğunu vurgulayan Giray Altınok, kuzenleriyle 7-8 yaşlarında oyuncakçı soyduklarını Ahmet Mümtaz Taylan'a anlattı. Altınok: "7-8 yaşındayken kuzenlerimle birlikte 1 haftalık planla oyuncakçı soyduk. Anlatması garip bir şey ama, yakalanmadık. Bir oyuncakçının dikkatini dağıttı onu dükkandan dışarı çıkardı, öbürü yolun başını kesti, biri gelirse telsizler falan, bir el arabası doluluğunda oyuncak soyduk. Oyuncağı soyduk geri geldik, bir tahta klübemiz vardı, oraya dördümüz toplandık, dedik ki 'biz bittik, başardık.' Bunu yapamamalıydık, kulağımız çekilip, ensemize vurulmalıydı! Ve adam hiçbir şekilde anlamamış, babamlar geri götürüp oyuncağı teslim ettiler oraya" diyerek çocukluğuna dair anısını anlattı.