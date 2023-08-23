Gerçek bir mezra sağlıklı harika lezzetler

Tarlaları, ahırları, köy çeşmesi ve çardaklarıyla adeta küçük bir köyden farksız olan Mezra, misafirlerine huzur dolu bir ortam sunuyor. Tarladan toplanan sebze meyveler, keçilerin sütünden yapılan peynir çeşitleri ve organik tavukların yumurtaları ile hazırlanan köy kahvaltısı oldukça iddialı ve göz doyurucu.

Bahçede gezen tavuklardan, etrafınızı çevreleyen ağaçlara kadar misafirlerini doğa ile bir araya getiren mekanda, ağılda yer alan koyunları, keçileri, yeni doğmuş oğlakları ellerinizle besleyebiliyorsunuz.

Mezra’da odun ateşinde pişen el açımı gözleme ve börekler de ön plana çıkıyor. Özellikle kabaklı böreği yemeyi ihmal etmeyin. Mezra aynı zamanda ünlü şef Serhat Doğramacı'nın imzasını taşıyan "White Burger by Serhat Doğramacı" markasıyla Türkiye'nin en iyi burgerlerini sunmaktadır.

Restoran, 180 kişi kapasiteli olmasına rağmen hizmet kalitesi için gruplara ayrılmaktadır. Bahçenin ortasında bulunan tandır kuyusunda pişen etler ve bakır kazanlarda dövülen keşkek Mezra'nın imza lezzetleri arasında yer alıyor. Mezra Yalıkavak, sürdürülebilirlik ilkesine önem veren ve organik beslenmeyi teşvik eden bir proje olarak doğal yaşamın önemini vurguluyor. Her şeyin el emeği olduğu ve tamamıyla organik ürünleri misafirlerine sunan mekan, kısa zamanda sağlıklı beslenmeden ödün vermek istemeyenlerin ortak buluşma noktası oldu.