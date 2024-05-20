Gençler, 19 Mayıs’ı Mert Demir şarkılarıyla kutladı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda İstanbul’da sahne alan Mert Demir, unutulmaz bir konserle bayram coşkusunu yaşattı. Küçükçekmece’de göl kenarına kurulan sahnede şarkılarını söyleyen ünlü sanatçı, binlerce kişiyle buluştu.

 

İstanbul, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu Küçükçekmece’de Mert Demir konseriyle yaşadı. En sevilen şarkılarını sahnede söyleyen ünlü sanatçı, büyük bir çoğunluğu gençlerden oluşan hayranlarıyla bayram sevincini paylaştı.

Son dönemde Türk Pop Müziği’ne damgasını vuran Demir, “Acı Veriyor”, “Cehennemin Dibi”, “Ateşe Düştüm”, “Gözlerime Bak”, “Pusulam Rüzgar”, “Antidepresan” gibi hit parçalarıyla konseri izleyenlerden büyük alkış aldı.

Ünlü müzisyen, kendisini dinlemeye gelen binlerce İstanbullunun bayramını da kutladı ve “Sanatı, müziği paylaştığımız, Cumhuriyet’in coşkusunu yaşadığımız bu bayramda sizinle olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

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