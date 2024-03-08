Genç yetenekler keşfedilecek 

Mehmet Yıldırım’ın ev sahipliğinde gerçekleşen görkemli açılışa sanat ve cemiyet dünyasından Açelya Topaloğlu, Serenay Aktaş, Zeynep Koçak, Zafer Kozanoğlu Emrah Kaman, Bülent Emrah Parlak, Murat Eken, Wilma Elles ve Tuğba Özay isimler katıldı.

KARAKTER MESELESİ

Açılışa katılan Wilma Elles, “Genç yeteneklerin eğitimi için çok önemli bir yer olacak” dedi. Tiyatro oyununa devam ettiğini söyleyen Elles, kült olan “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisindeki Caroline rolü hakkında ise, “ Benzeri bir karakteri oynamak isterim” dedi. Eski eşi Kerem Göğüş ile olan nafaka sorunu ile ilgili olarak, "Para vermedi. İhtiyacım yok fakat karakter meselesi." diyerek sert bir göndermede bulundu.

ADADA İZOLE YAŞIYORUM

“Ben Bu Cihan Sığmazam” dizisinde rol alan Serenay Aktaş açılışta güzelliği ile dikkat çekti. Ada da izole bir hayat yaşadığını söyleyen Aktaş, Yakın çevresi ile dostluklarına devam ettiğini, sektörden uzaklaştığını söyledi. “Ben Bu Cihana Sığmazam'dan rol arkadaşı Ozan Akbaba'nın başka bir projesinden dolayı ayrıldığını söyledi.

SERENAY VELİHATIM OLACAKTI OYUNCULUĞU SEÇTİ

Açılışa katılan manken Tuğba Özay, “Babasına dair gerçekleştireceği projeler olduğunu söylerken, “Antalya’da tarıma başladım doğal zeytinyağı üretimine devam ediyorum” dedi. Modellik konusunda Türkiye'de zirve olduğunu ve veliahtının olmadığını söyledi. Modelliğin oyunculuk için bir basamak olamaya başladığını, bunu gelirler bağlamında olduğunu ifade ederken, “Serenay Sarıkaya, Tuğba Özay'ın yerine dolduracak kişi olarak ortaya çıktı. Fakat oyunculuk kariyerine başladı maalasef” dedi.

MAGAZİNE MALZEME OLMAK İSTEMİYORUM

Bülent Emrah Parlak, sevgilisi Elit Andaç Çam ile rol arkadaşı olduğu Leyla ile Mecnun oyununa ve solo tiyatro gösterisine devam ettiğini söyledi. Televizyona geri dönüş ihtimalinden bahseden Parlak, Tiyatro çok yükselişte” dedi. Sevgilisi Elit Andaç Çam ile olan birlikteliği hakkında konuşan Parlak, “ Magazine malzeme vermek istemiyorum." derken Çam’ın etkinlik alanına basın mensupları gittikten sonra geldiği bilgisi alındı.