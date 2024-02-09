Genç model Pınar Tartan'ın çocukluk hayali gerçek oluyor!

Model Pınar Tartan, annesi Sevda Coşhan ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Müziğe adım atacağını belirten 2017 yılı Miss Turkey Universe güzeli, "Küçük yaştan beri piyano çalıyorum. Kendi bestelerim var. Yazıp düzenlediğim bir besteyi piyano tarzında çıkaracağım.Bu cumartesi klibini çıkaracağım. Hayalimi gerçekleştireceğim. Piyano küçüklüğümden beri kendimi tanıma fırsatı bulduğum enstrüman oldu" dedi.