Gellert Tepesi’nde Düş ve Gerçek oyununa görkemli gala

Deniz Hamzaoğlu ve Deniz Barut’un rol aldığı , Ferenc Karinthy’nin yazdığı ve Özge Kayakutlu’nun dilimize çevirdiği ‘’Gellert Tepesi’nde Düş ve Gerçek’’ oyunu ikinci kez izleyicilerle buluştu. Bomba ve siren sesleri altında savaşın anlamsızlığını anlatan oyun, seyirciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Baba Sahne’de tiyatroseverlerle buluşan oyunun galası da en az oyun kadar dikkat çekti. Gala için gelen izleyicileri dönem kıyafetleri giymiş bir ekip karşıladı. Her ayrıntısı düşünülmüş gala, davetlileri İkinci Dünya Savaşı dönmelerine götürdü.

Yapımcılığını Serdar Akkaya önderliğinde, Vigor Kültür Sanat’ın üstlendiği, Baba Sahne’de gerçekleşen oyunun galasına gelenler arasında; Halil Ergün, Erkan Can, Bahtiyar Engin, Melda Gür, Zeynep Köse, Başak Daşman, Rozet Hubeş, Kadim Yaşar, Esra Ronabar, Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Çağrı Şensoy, Oğuzhan Karbi, Buse Arslan Berk Erçer, Yiğit Uçan, Ahmet Sarı, Yasemin Yalçın, İlyas Yalçın, Mustafa Alabora, Kandemir Konduk gibi ünlü isimler vardı.

Oyunda hem yönetmen hem de oyuncu olarak yer alan Deniz Hamzaoğlu’na Deniz Barut eşlik ederken, oyun 24 Kasım’da KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Oyun; korkunç bir kuşatma sırasında her şeyini kaybetmiş iki yabancının yaşadıklarını gözler önüne sererken, kahramanları geçmişle yüzleştiriyor. Savaşın dehşeti ile baş etmek için kimi zaman hayallere, kimi zaman oyunlara sığınan insanların hayata tutunmak isterken çıktıkları yolculukta, Deniz Hamzaoğlu ve Deniz Barut izleyenleri, aynı zamanda kendi yolculuklarına da çıkmaya davet ediyor.



KONU:

Giderek daralan korkunç bir kuşatma… Her şeyini kaybetmiş iki yabancı… Çevrelerindeki dünya yerle bir olurken, onlar güvenli olduğunu düşündükleri sığınaklarında, hayaller kurup, oyunlar oynayarak, hem savaşın dehşetiyle baş etmeye çalışırken, hem de kendi geçmişleriyle yüzleşirler… Ancak, her türlü acımasızlığın hüküm sürdüğü bir çağda düşler yarım kalıp, yalanlar ortaya saçıldıkça, bu iki kaçağın gerçekte kim oldukları yavaş yavaş ortaya çıkacaktır.