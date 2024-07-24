“Gelin Takımı”nın ilk tanıtımı yayınlandı

Sky Films ve Asc Films’in yapımcılığını, Doğacan Anafarta'nın yönetmenliğini üstlendiği, Ayşe Balıbey'in senaryosunu kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik, Doğan Bayraktar, Ali Yoğurtçuoğlu ve Mehmet Günsür ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun olduğu “Gelin Takımı”nın tanıtımı renkli ve eğlenceli sahneleriyle ilgi çekti.

DÖRT YAKIN ARKADAŞIN EĞLENCELI SERÜVENİ



Eğlenceli ve duygusal anları bir araya getiren “Gelin Takımı” mizah dolu sahneleri ve etkileyici hikayesiyle hem güldürecek hem de düşündürecek.

“Gelin Takımı” filminin konusu şöyle:

Hepsi birbirinden farklı karakterlere sahip 4 arkadaş, Ayça, Selin, Berrin ve Deniz, Berrin'in düğünü için bir araya gelirler. Düğünden önce arkadaşı Berrin'e bekarlığa veda partisi organize etmeye karar veren Ayça, düğünün yapılacağı oteli ayarlar. Akın ve Poyraz isimli iki yakışıklının da aralarına katılmasıyla, unutulmaz bir tatil yaşamayı planlayan bu eğlenceli kadınlar, beklenmeyen ihanetler, hesaplaşmalar ve yanlış anlaşılmaların ortasında adım adım düğün gününe yaklaşırken kendilerini beklemedikleri bir maceranın içinde bulurlar.

“Gelin Takımı” 18 Ekim'de vizyonda.