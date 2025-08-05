Gelenek bozulmadı! Orhan Gencebay'ın doğum günü Bodrum'da kutlandı

Orhan Gencebay'ın (81) doğum günü kutlama klasiği bozulmadı.

Sanatçının doğum günü son yıllarda olduğu gibi Bodrum'da kutlandı.

Gencebay'ın yakın dostu Özcan Sezer'in organize ettiği partiye sanatçının eşi Sevim Emre ve torunu Efe Gencebay da katıldı.

Sezer'in teknesinde pasta kesilen kutlamada, eğlenceli anlar yaşandı.



Gün boyu süren kutlamada, denizle Bodrum turuda yapıldı.



Gencebay, gün sonunda organize eden Sezer'e teşekkür etti.