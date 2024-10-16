Geçmişten gelen zarif dokunuş

La Mosaïque ve Le Caftan olmak üzere iki farklı koku sunan bu özel koleksiyon, sizi tarihi bir keşfe davet ediyor. Hem diffuser hem de mum formunda üretilen kokular doğal ve sürdürülebilir içeriklerle hazırlanmış olup, mumlar eridiğinde aynı zamanda cilt için mükemmel bir nemlendirici olarak kullanılabiliyor.

La Mosaïque



Asırlık sarayların zarif mozaik desenlerinden ilham alan bu mum, mekânınıza göz alıcı bir ışıltı katıyor. Farklı renklerin ve dokuların uyumu, geçmişin ihtişamını yansıtıyor. Üst notalarda bergamot ve yasemin, orta notalarda gül ve paçuli, alt notalarda ise sandal ağacı ve misk ile harmanlanan bu özel koku zamansız bir atmosfer yaratıyor.



Le Caftan



Osmanlı döneminin lüks ve gösterişli kaftanlarından esinlenen bu mum, mekanınıza egzotik ve gizemli bir hava katıyor. Yoğun ve baharatlı aroması, geçmişin saraylarını ve çarşılarını anımsatarak duyularınızı bir ziyafete sürüklüyor. Üst notalarda baharat, lavanta; orta notalarda tütsü, paçuli ve sedir ağacı; alt notalarda ise misk, amber ve tütün ile harmanlanan bu özel koku, geçmişin gizemini evinize taşıyor.



Héritage koleksiyonu, yalnızca bir mum veya difüzör değil; geçmişin zengin hikayelerini ve kültürel mirasını yaşam alanlarınıza taşıyan benzersiz bir deneyim sunuyor. Héritage ile geçmişin ruhunu hissederek, zamansız bir yolculuğa çıkın ve bu mirası geleceğe taşıyın.

Fiolas’ın Héritage koleksiyonunu daha yakından keşfetmek için Mandarin Oriental Bodrum, Mandarin Oriental Bosphorus, Galataport İstanbul ve İzmir İstinyePark mağazalarını ziyaret edebilir ya da fiolas.com üzerinden detaylı bilgi edinebilirsiniz.