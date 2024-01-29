Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Yiğit Özşener, makyaj için Tahran'a gitti

1918-1923 yılları arasında yaşanan gerçek olaylara dayanan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde büyüyen milli mücadeleye destek için İstanbul’da oluşan yapılanma ve mücadeleyi spor üzerinden farklı bir anlatımla izleyiciye sunacak olan ZAFERİN RENGİ filminde, Mustafa Kemal Atatürk’e usta oyuncu Yiğit Özşener hayat verdi. O dönem Anafartalar Kahramanı olarak nam salan Mustafa Kemal Atatürk’ün Fenerbahçe Spor Kulübü ile yolları Union Club/İttihat Spor Sahası olarak adlandırılan şimdiki Fenerbahçe Stadı’nda gerçekleşen idman bayramı etkinliğinde kesişti. Sonrasında arkadaşı ve kulüp başkanı Sabri Toprak ile Fenerbahçe’yi ziyaret etti ve hatıra defterine ebedi şeref vesilesi olan cümleleri yazdı. Bu satırlar şöyledir: (yeni Türkçeye göre sadeleştirilmiş hali)

"Fenerbahçe Kulübü’nün her tarafta beğenilip değer verilen, ortaya çıkmış eser ve çalışmalarını duymuş ve bu kulübü ziyaret edip bu işte emeği, yardımı olanları tebrik etmeyi görev edinmiştim. Bu görev ancak bugün yerine getirilebilmiştir. Takdir ettiğimi ve kutladığımı buraya kaydetmekle övünüyorum."

MUSTAFA KEMAL’İN GAZETESİ “MİNBER”DE YAYINLANAN TEK SPOR HABERİ

Kulübü ziyaretinden 6 ay sonra, İstanbul’da yaklaşık iki ay yayın hayatında kalan Mustafa Kemal’in gazetesi “Minber” de yayınlanan tek spor haberi, “Fenerbahçe’nin İngiliz İşgal kuvvetlerine karşı oynadığı Maç” haberi olmuştur.

YİĞİT ÖZŞENER ATATÜRK MAKYAJI İÇİN TAHRAN’A GİTTİ

Zaferin Rengi filminde Mustafa Kemal Paşa’yı canlandıran başarılı oyuncu Yiğit Özşener’in makyajını İran asıllı, ünlü özel efekt makyaj tasarımcısı Babak Eskandari uyguladı. Heykeltıraşlık tekniğiyle kalıp çıkarma, silikon ve protez parçalarla kalıbı oluşturma, boyama, aksesuarların hazırlanması gibi süreçleri kapsayan makyajın hazırlık aşaması 6 hafta sürerken, makyajın sanatçıya uygulama işlemi ise beş saatte tamamlandı. Ödüllü uluslararası projelerde de yer alan Eskandari, “Atatürk makyajının hazırlık sürecinde ciddi bir araştırma yaptığını, Atatürk’ün özellikle güçlü karakterinden, iradesinden ve giyimine verdiği özenden etkilendiğini; bu güçlü karakteri yansıtacak ifadeyi doğru bir biçimde aktarabilmek için büyük çaba sarf ettiğini ve Yiğit Özşener’le uyumla çalıştıklarını belirtirken, Özşener’in sabrından, disiplininden ve şevkinden çok etkilendiğini” söyledi.

KOSTÜMLER, ASKERİ KOSTÜM DANIŞMANLARININ DENETİMİNDE GERÇEĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANDI VE ÜRETİLDİ

Kostümler, askeri kostüm danışmanlarının denetiminde gerçeğe uygun olarak hazırlandı ve üretildi. Kıyafetler için Ferruh Karakaşlı ile çalışıldı. Kalıp, kesim, materyal seçimi, renk tonu gibi detaylar büyük bir hassasiyetle, orijinalleriyle birebir örtüşecek şekilde hazırlandı. 16 Şubat’ta vizyona girecek olan ve yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz'un oturduğu, ZAFERİN RENGİ filmi, oyunculukları, dekor, makyaj ve kostüm tasarımlarıyla da izleyiciyi bir asır öncesinin İstanbul’una geri götürecek.