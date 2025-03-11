Gazeteci Özlem Uçar ve Macide Ağırbaş'tan Ece Gürel iddiası

Bu iddiaların nedeni ise Gürel’in astroloji ve tarota olan ilgisi... Kimi sosyal medya kullanıcısı Gürel’in ormana giderek astral seyahat denemesi yaptığını iddia etti kimisi ise yaptığı astral seyahat sonucu öldüğünü ileri sürdü.

"CEHENNEM ÇUKURUNA DÜŞEBİLİR"

Youtube Kadim Sırlar programında Ağırbaş, "Bilinçsiz yapılan astral seyahatler sizi cehennem çukuruna düşürebilir. Astral seyahat her zaman iyiye götürmez orda gördüklerinden sonra kişinin kafası yanabilir. Yani akıl sağlığını kaybedebilir. Daha sonra topluma ve hayata uyum sağlayamıyorlar." açıklamasını yapmıştı. Programın sonunda "elektrik çarpmışa döner" benzetmesi yapılmıştı.