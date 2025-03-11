Gazeteci Özlem Uçar ve Macide Ağırbaş'tan Ece Gürel iddiası

2 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra sağ olarak bulunup hastaneye kaldırılan ancak yaşama tutunamayan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Güler bir avukatlık ofisinde sekreter olarak çalışıyordu. Ece Gürel'in astroloji ve tarota meraklı olduğu öğrenildi. Sosyal medyada Gürel'in astral seyahat yapabilmiş olabileceği iddia edildi. Spiritüel danışman Macide Zühre Ağırbaş ve gazeteci Özlem Uçar'ın aylar önce astral seyahat ile ilgili sözleri tekrar gündem oldu.

Bu iddiaların nedeni ise Gürel’in astroloji ve tarota olan ilgisi... Kimi sosyal medya kullanıcısı Gürel’in ormana giderek astral seyahat denemesi yaptığını iddia etti kimisi ise yaptığı astral seyahat sonucu öldüğünü ileri sürdü.

"CEHENNEM ÇUKURUNA DÜŞEBİLİR"

Youtube Kadim Sırlar programında Ağırbaş, "Bilinçsiz yapılan astral seyahatler sizi cehennem çukuruna düşürebilir. Astral seyahat her zaman iyiye götürmez orda gördüklerinden sonra kişinin kafası yanabilir. Yani akıl sağlığını kaybedebilir. Daha sonra topluma ve hayata uyum sağlayamıyorlar." açıklamasını yapmıştı. Programın sonunda "elektrik çarpmışa döner" benzetmesi yapılmıştı.

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