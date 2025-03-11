Gazeteci Özlem Uçar ve Macide Ağırbaş'tan Ece Gürel iddiası
2 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra sağ olarak bulunup hastaneye kaldırılan ancak yaşama tutunamayan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Güler bir avukatlık ofisinde sekreter olarak çalışıyordu. Ece Gürel'in astroloji ve tarota meraklı olduğu öğrenildi. Sosyal medyada Gürel'in astral seyahat yapabilmiş olabileceği iddia edildi. Spiritüel danışman Macide Zühre Ağırbaş ve gazeteci Özlem Uçar'ın aylar önce astral seyahat ile ilgili sözleri tekrar gündem oldu.