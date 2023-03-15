Gazeteci Birsen Altuntaş'ın İddiası Ortalığı Karıştırdı! İsimler Merak Konusu Oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre; Dizi setlerinde son günlerde çok bomba bir iddia kulaktan kulağa yayılıyor. Uzun saatler süren dizi setlerinde yaşanan aşklara, flörtlere tüm sektör alışkın… Ancak hem taraflar evli olunca ve hem de 150 kişilik set ekiplerindeki hiyerarşik denge bu yüzden bozulunca haliyle de o ilişki iki kişilik olmaktan çıkıyor. İşin rengi de değişiyor. Gelelim ortaya çıkarsa çok ses getirecek o son dedikoduya… Duyanların “Yok canım daha neler” dediği kadın oyuncumuz evli… Yönetmenimiz de evli… Son dönemde eşini yakın kız arkadaşlarına şikayet eden oyuncu, iş nedeniyle yönetmenle yakınlaşmış ve de ikili kısa süre önce karavanda bir hayli samimi şekilde görülmüş… Bu durum sette işin aksamasına neden olunca da yaşanan durum kısa süreli bir krize dönüşmüş. Peki neden isim yazmıyorum. Öncelikle taraflar evli, ikinci önemli neden de çıkıp yalanlayacakları için… Peki o zaman bu haberi niye yazıyorum? “İki kişinin bildiğinin sır olmadığını, hiçbir şeyin gizli kalmadığını görmeleri için… Şimdilik bu kadar…