Gant Sonbahar/Kış 2023 koleksiyonu ilhamını Amerikan Akademisi’nden alıyor

GANT’in Kreatif Direktörü Christopher Bastin, “Sonbahar/Kış 2023 Koleksiyonunun, GANT görünümünü pekiştirmek üzerine kurulu olduğunu ve vintage tasarımlardan ilham alarak, modanın ileriye dönük yüzüne hitap eden parçaların bir sentezi üzerine şekillendiğini söylüyor. Bastin; son sezonlarda koleksiyonlarımızı preppy Amerikan spor giyimi ile eşleştirerek stilimizi sağlamlaştırmakta, iyi olduğumuzu bildiğimiz noktalara eğilmekteyiz.” diye de ekliyor.

Ağustos, Eylül ve güz aylarının başlarında Amerikan Akademisi sahneye çıkıyor. Seçkin spor parçaların üniversite esintisi ile harmanlandığı koleksiyon; rahat ve gündelik siluetleri yeniden yorumlarken köklü Amerikan akademilerine atıfta bulunan renk paleti, eskitilmiş görünümleri ve Argyle’dan Prince of Wales’e uzanan entelektüel referansları aracılığıyla güz modasında öncülüğe oynuyor.

Sezonun devamında 1980’lerin parıltısı ve 1990’ların zahmetsiz tarzı, New York’un stil anlayışını Amerikan spor giyimi ile beslerken lüks kumaşlar ve kullanışlı formların dokunuşu, klasik spor parçalara şık bir manevra yaşatıyor.

Erkek giyim koleksiyonunda; yıpranmış görünümü ile kontrast yaratan kolej ceketleri ve klasik montların mevsimin nabzını tutan edisyonu; koleksiyonun başını çekiyor.

Kadın giyiminde ise uyum merkeze alınıyor, ekoseli yün parçalar mevsim paleti ile el ele ilerliyor. Uzun yün palto, 1980’lerin ışıltısına göz kırparak sezon modasının progresif bir temsilcisi oluyor.

GANT’in ikonik parçalarından yüksek kaliteli gömleklerin varlığını sürdürdüğü koleksiyon, bu sezon da yine tarz sahibi adımlar atmaya hazırlanıyor.

Koleksiyona genel bakışta, geçmiş sezonlarda da mevcut olan nötr bir palet ile karşılaşılıyor: Kahverengi ve taba renkleri; lacivert, siyah, bordo ve hâkî yeşilinin sıcak tonlamaları ile buluşarak koleksiyonda mevsimsel bir derinlik yaratıyor.