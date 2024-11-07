FYZoo’da ara tatil keyfi

Koruma altında 140’ın üzerinde hayvan ve 300’den fazla bitki türü ile otuz yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı (FYZoo),11-15 Kasım ara tatilinde çocuklar ve ailelerini doğayla iç içe bir serüvene davet ediyor.

Ziyaretçiler Afrika’dan Asya’ya, farklı kıtalardan gelen nadir hayvanları yakından gözlemleme fırsatına sahip olacak. Parkın sakinleri arasında bulunan lemurlar, zebralar, flamingolar ve dev kaplumbağa gibi ilgi çekici türlerin yaşam alanlarını yakından inceleyerek doğanın dengesini koruyan bu değerli türlerin yaşamları hakkında bilgi edinebilecekler.

FYZoo, bitki severleri de heyecanlandıracak çeşitlilikte bitki türlerine sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Ağaçlar, egzotik çiçekler ve nadir bitki türleriyle dolu botanik alanında, doğanın renkli ve büyüleyici dünyasında keyifli bir keşif deneyimi sunuyor. Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen bitkiler, çocukların doğayla bağ kurmalarına olanak tanırken, ailelere de yeşillikler içinde doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sağlıyor.

Ara tatilde çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir doğa deneyimi yaşatmak, onlara hayvan ve doğa sevgisini aşılamak isteyen aileler için ideal bir ziyaret noktası olan FYZoo, Kasım ara tatilinde tüm aileleri doğanın ve yaşamın güzelliklerini keşfetmeye davet ediyor.

FYZoo, haftanın her günü 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Hakkında:

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, 1993 yılında Türkiye'nin ilk özel hayvanat bahçesi olarak Darıca'da kuruldu. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi ve aynı zamanda Marmara Bölgesi “Yaban Hayvanları Koruma ve Kurtarma Merkezi” olarak çalışmalara devam etmektedir. Yaban hayatı koruma misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nda, EAZA koordinatörlüğünde koruma ve üreme programları uygulanmaktadır.

Ex-situ koruma programlarında tür devamlılığı tehlike altında olan canlıların doğal yaşam ortamlarının dışında koruma altına alınıp üremelerinin sağlanmaktadır. Bu amaçla Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nda 26’si kritik seviyede ve 6’sı Anadolu türü olmak üzere toplamda 42 nesli tükenme tehlikesi altında bulunan canlı türü koruma altına alınmıştır.

In-situ koruma programları ise tehlike altındaki türleri, doğada karşılaştıkları çeşitli tehlikelerden korumak amacıyla doğal yaşam alanlarında gerçekleştirilen koruma çalışmalarıdır. Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, bu kapsamda, tehdit altında bulunan Baringo Zürafası, Hint gergedanı, Afrika pengueni, Kızıl panda, Boynuzlu kuşlar ve Boz ayılar için toplam 7 koruma projesine destek vererek doğadaki tür çeşitliliğinin korunmasına katkı sağlamaktadır.