Futbolcu Wilma!

One More İnternational ve Pars İnternational Medya’nın katkılarıyla Kağıthane VIP Halı Saha’da 3 Aralık “Dünya Engelliler Günü” kutlamaları çerçevesinde sekiz ay önce Av. Edip Önder başkanlığında göreve seçilen Tayyar Işıksaçan, Nezih Ertuğrul Erdem, Emrah Yedekçi, Şeniz Ulusoy, Murat Karabova, Mustafa İsmet Mercan, Fatih Dalma ve İbrahim Konar’dan oluşan Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından organize edilen futbol turnuvasına adeta ünlü yağdı. Çok sayıda izleyicinin ilgi gösterdiği turnuvada Dünya Engelliler Günü’nü coşkuyla kutlandı. FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus'un yönettiği karşılaşmanın başlama vuruşunu ise Songül Karlı ve program partneri Uğur Arslan birlikte yaptılar.

Ampute futbolcular sahaya “Kadına Şiddete Hayır” pankartıyla çıkarken, takım kaptanlığını Wilma Elles’in yaptığı Kadın Futbol Takımı ise “Engelsizsiniz” pankartıyla çıktılar. Kaptanlığını Kurban Akar’ın yaptığı medya takımı ise ikinci maçı Ampute Takım ve kadın futbolculardan oluşan karma takıma karşı yaptılar. Gösteri maçlarında TRT Spor'un sevilen futbol yorumcuları Alp Pehlivan ile Onur Yıldız’da maçların yorumlarını yaptılar.

Etkinlikte bir konuşma yapan Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Av. Edip Önder “Her yıl olduğu gibi gelenekselleştirdiğimiz ‘Engelsiz Turnuva’ etkinliğimizi birbirinden değerli katılımcı dostlarımızla hayata geçirdik. Amacımız, bu anlamlı günde farkındalık yaratmaktır. Ve tabii ki, engelli kardeşlerimizin toplumsal yaşama katılımını sağlamak ve toplumun bu yönde bilincini geliştirmek olduğu gibi aynı zamanda tüm engelleri aşmak amacıyla katkı sunmak gayreti içindeyiz. Engelleri aşmak, katkı sunmak ve insan hayatına olumlu anlamda dokunmak her zaman temel hedeflerimiz arasındadır” dedi.

Wilma Elles kramponları giydi eşine rakip oldu…

Ünlü oyuncu Wilma Elles’te eşi Mehmet Şah Çelik ve kızı Manolya ile birlikte Engelsiz Yaşam Vakfı’nın etkinliğine ailece katıldılar. Wilma Elles, Kadın Futbol Takımı’nda futbol oynamak istediğini söyleyince üzerine formayı, ayağına da kramponları giyerek takım kaptanı olarak yeşil sahada hünerlerini gösterdi. Yaşama savaşı içinde olan tüm canlıların önlerinde hiçbir engel olmaması gerektiğini savunan ünlü oyuncu sahaya takım arkadaşları ile “Engelsizsiniz” pankartı taşıyarak çıktı. Turnuva sonrasında düzenlenen mangal partisinde futbolcular, yorumcular, medya mensupları davetliler bir araya geldiler.

Erkek Futbol Takımı: Serdar Kelleci, Kurban Akar, Ergin Aslan, Ufuk Kaan Karacan, Mustafa Göksu, Kağan Dursun , Ari Barutoğlu, Mehmet Şah Çelik, Okan Ateş, Mıgır Gülezyan

Kadın Futbol Takımı : Wilma Elle, Aslıhan Akdağ, Esin Yılmaz, Selin Sivrikaya, Nevide Çiçek, Aleyna Ateş Yavuz, Eylem Eren, Gülnur Dursun

Sancaktepe Ampute Takımı : İlhami Başkara, Emin Şahin, Ömer Yıldız, Mikail Çakmak, Halil Mert Eröksüz, Emre Kartal, Ömer Faruk Çimen, Ramazan Tepeyurt, Recep Çiftçi, Mustafa Öztürk, İsrafil Erdemir