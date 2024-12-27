Fulya Sever Kahveci'den eşi Nihat Kahveci'ye özel yüzük

Fulya Sever Kahveci 'Da Vinci’nin İstanbul Kanatları' koleksiyonunu, Beyoğlu’ndaki Aslı Tunca Hotel’de gerçekleşen özel bir etkinlikle tanıttı.

(Fulya Sever Kahveci)

Fulya Sever Kahveci, Türk kültürü, mitolojisi ve aile bağlarının gücünü tasarımlarına yansıttı.

(Fulya Sever Kahveci - Nihat Kahveci)

Organizasyonda, efsane Milli Takım kaptanlarından ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, eşine destek vermek için etkinlikte hazır bulundu.

(Fulya Sever Kahveci)

Fulya Sever Kahveci, koleksiyonunu şu sözlerle tanıttı: "Leonardo Da Vinci’nin İstanbul Kanatları koleksiyonum pırlantalarla hazırladığım koleksiyonum. Türk mitolojisinden, aile bağlarımızın gücünden ve geçmişten günümüze taşımak istediğim değerlerden ilham aldım.

(Nur Gümüşdoğrayan - Başak Davala - Fulya Sever Kahveci)

Babaannemin masalları, annemin sevgi dolu yuvası ve çocuklarıma bırakmak istediğim miras bu tasarımlarımın temelini oluşturuyor. Türk tarihi ve kültürü çok zengin; bu koleksiyon, biraz da miras niteliği taşıyor."

(Başak Davala -Fulya Sever Kahveci - Nur Gümüşdoğrayan)

EŞİMLE GURUR DUYMAMAK ELDE DEĞİL

Koleksiyonun dikkat çeken parçalarından biri olan ve eşi Nihat Kahveci için özel olarak tasarlanan “Zafer Taşı” yüzüğü, etkinlikte büyük ilgi gördü.

(Fulya Sever Kahveci - Şebnem Schaefer)

4.22 karat prenses kesim yakut taşlarla tasarlanan bu yüzük hakkında Fulya Sever Kahveci, şu açıklamayı yaptı: "Nihat’ın her zaman yanımda olması, mental olarak da bana en büyük desteği vermesi bu tasarımın çıkış noktası oldu. Bu yüzük, geçmişteki başarılarımız ve elde ettiğimiz zaferleri simgeliyor.

(Sultan Arınır)

Şimdi başka bir koleksiyona, harf koleksiyonuna başlıyoruz. A harfi başlangıcı, S harfi ise Anka Kuşu’nu temsil ediyor. Bu koleksiyonun devamı da gelecek.”

(Şebnem Schaefer)

Nihat Kahveci, eşinin tasarımlarına duyduğu hayranlığı şu sözlerle ifade etti: “Eşimle gurur duymamak elde değil. Çıktığı bu yolda her zaman en büyük destekçisi olacağım. İnsanlardan gelen tepkiler muhteşem ve koleksiyon gerçekten çok başarılı.

(Fulya Sever Kahveci - Sevim Sever)

Zafer Taşı yüzüğünü taşımaktan büyük bir onur duyuyorum.

(Didem Balık - Fulya Sever Kahveci - Sinem Balık)

Eşim, bu yüzüğe verdiği isimle ne kadar detaycı olduğunu bir kez daha gösterdi.”

(Fulya Sever Kahveci - Didem Balık)

Fulya Sever Kahveci’nin hem sanatsal hem de kültürel değer taşıyan koleksiyonu, katılımcılardan tam not alırken, Türk kültürünü modern tasarımlarla birleştirmesiyle büyük beğeni topladı.