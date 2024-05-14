Fulya Gündoğdu “9 Muse” parfüm koleksiyonunu özel bir lansman ile tanıttı

Fiolas markasının kurucusu Fulya Gündoğdu ve Nemo Restaurant’ın Genel Müdürü Nour Tichari’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, 9 Muse parfüm koleksiyonu tanıtıldı. Her parfüm, Fiolas'ın farklı kokularıyla ayrı bir ilham kaynağı olması nedeniyle Antalyalı kadınların beğenisini kazandı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in Eşi Ebru Şahin ile; devlet erkânının önemli isimlerinin eşlerinin yer aldığı davete; Antalya’nın önde gelen isimleri eşlik etti. Davete katılan isimler arasında Ümran Zorlu, Ceren Çabukoğlu, Selin Günsev, Begüm Özer, Gunel Ahmetova, Filiz Barut Mine Tüner, Gözde Perçin, Nisa Hazal, Melis Özer, Yeliz Gül Ege ,Seçil Suyabakan, Deniz Yılmaz gibi isimler yer aldı.

Bu özel etkinlikte; Thalia Extrait De Parfum komedinin ilham perisi olarak, eğlencesinin ışığını yansıtan bergamot, limon ve misk kokularıyla dikkat çekti. Melpomene Extrait De Parfum ise trajedinin ilham perisi olarak öne çıktı; tütsü ve karanfil notalarıyla hikayelerin hüzünlü tonlarını ifade etti. Polymnia Extrait De Parfum, kutsal mısraların ilham perisi olarak adlandırıldı ve aşkın ışıltısını simgeleyen şamama ve gül kokularıyla büyüleyici bir etki yarattı. Terpischore Extrait De Parfum ise dansın ilham perisi olarak bilinir; zarafeti ve özgünlüğü ile kaşmir, osmantus ve misk notaları dansımsı bir deneyim sunarken, Urania Extrait De Parfum ise yıldızların tanrıçası olarak adlandırıldı ve amber, lotus çiçeği ve yosun karışımı ile evrene olan aşkı simgeliyor.

NEMO'NUN EŞSİZ LEZZETLERİ, FİOLAS'IN BÜYÜLÜ KOKULARIYLA BULUŞTU

Davetliler, etkinliğin keyfini çıkarırken aynı zamanda Nemo Restaurant’ın eşsiz yemeklerinin lezzetini de deneyimlediler. Nemo lezzetleri ve Fiolas'ın özel kokularından oluşan imzalı kokteyllerin tadımıyla gerçekleşen etkinlik, davetlilere görsel ve tat duyularına hitap eden unutulmaz bir deneyim yaşattı. Etkinlik hem görsel hem de tat duyularına hitap ederek eşsiz bir şölen sunmayı başardı.