Frudia ile baştan aşağı güzellik

Kore güzellik ritüellerinin öncü markalarından Frudia, cilt bakım ürünlerindeki çeşitliliğiyle tüm bakım ihtiyacınızı karşılıyor. Doğal meyve özlerinin gücünü kullanarak formüle edilen Frudia ürünleri, temizlemeden nemlendirmeye kadar geniş bir yelpazede sunduğu çözümlerle kapsamlı bir cilt bakım deneyim sunuyor.

Frudia Blueberry Nemlendirici Dudak Balmı

Ballı ve yaban mersinli formülü ile nazik bir peeling etkisi sağlayan Frudia Blueberry Nemlendirici Dudak Balmı, kuru ve çatlamış dudaklarınızı yumuşatıp nemlendirmeye yardımcı oluyor. Yağlı bir his bırakmadan dış etkenlere karşı dudaklarınızda etkili bir bariyer oluşturuyor. Dudaklarınızı dolgunlaştırmaya da yardımcı olan Frudia Blueberry Nemlendirici Dudak Balmı, FSC sertifikalı ambalajı sayesinde de çevre dostu bir seçenek haline geliyor.

Frudia My Orchard Temizleme Köpüğü-Şeftali

Yeni köpük formu ile rahat kullanım avantajı sunan Frudia My Orchard Temizleme Köpüğü-Şeftali, cildinizi makyaj kalıntılarından nazikçe arındırıyor. İçeriğindeki şeftali ve bal özleri sayesinde cildinizi yoğun bir şekilde nemlendirmenize ve beslemenize yardımcı oluyor.

Frudia Green Grape Pore Peeling Ped

Cilt PH’ına uygun tasarlanan Frudia Green Grape Pore Peeling Ped, kabartmalı yüzeyi sayesinde tüm yüzünüzü nazikçe temizleyerek pürüzsüz ve yumuşak bir görünüme kavuşmanızı sağlıyor. İçeriğindeki zengin yeşil üzüm konsantrasyonu ve salisilik asit fazla sebum salgılanmasını önlemeye ve gözenek görünümünü azaltmaya destek oluyor. Büyük boy ve çift taraflı kullanılabilen yapısı sayesinde cildinizi derinlemesine temizliyor, her kullanımda pürüzsüz ve ferahlatıcı bir deneyim sunuyor.

Frudia My Orchard Peach Peeling Ayak Maskesi

Çorap formundaki tasarımı ile son derece pratik ve konforlu bir deneyim sunan Frudia My Orchard Peach Peeling Ayak Maskesi, içeriğinde bulunan salisilik asit sayesinde ayaktaki ölü deri hücrelerini nazikçe yumuşatarak derinlemesine bakım yapıyor. Topukları nemlendirerek pürüzsüz bir görünüm sağlayan Frudia My Orchard Peach Peeling Ayak Maskesi, formülündeki mentol içeriği sayesinde gün boyunca yorgun düşmüş ayaklarınızı rahatlatıyor ve ferah bir koku bırakıyor.

Frudia My Orchard El Kremi-Şeftali

Meyve bahçelerinden toplanarak taze sıkılan meyve özleri ile formüle edilen Frudia My Orchard El Kremi-Şeftali, cildinizde yapışkanlık hissi bırakmadan derinlemesine nemlendirme sağlıyor. Meyvelerin tohumlarından çıkarılan 6 tür konsantre yağ ile ellerinize özel bir bakım sunuyor.