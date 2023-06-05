Frea Naturalz’dan doğal davet

Tükettiğimiz her şeyin kendine özgü bir coğrafyası olduğu gerçeğinden ilham alarak iki yıl önce kurulan Frea Naturalz, ürünlerini doğadan sofralara yöresel aromalarıyla taşıyor. Misafirlerine markasının hikayesini anlatan Dr. Naz Demirkılıç: “Sağlıklı kalmanın sağlıklı beslenmek ile ilişkili olduğunu, bu nedenle son yıllarda herkesin doğaya ve doğala dönüş yaptığını belirtti. Frea Naturalz ailesi olarak sadece mevsiminde, katkısız, genetiği değiştirilmemiş ve kendi toprağında yetişen gıdaları sofranıza taşıyoruz. Geliştirdiğimiz tariflerin şifasını daha da güçlendirmek için bünyemizde çalışan diyetisyenimiz ve iş birliği içerisinde olduğumuz uzman doktorlarımızdan destek alıyoruz. “Topraktan Sofraya” misyonu ile yeni tarifler, özgün içerikler geliştirmeye devam etmekteyiz. Geliştirdiğimiz tariflerimize kolajen, probiyotik, prebiyotik, vitamin ve mineraller ekleyerek içeriğini zenginleştirmeyi ve fonksiyonel gıdalara dönüştürmeyi hedefliyoruz. Markamızın çatısı altında yer alan tüm ürünlerimizi hem özel hem de sürdürülebilir kılmak için atalarımızdan yadigâr, gizli kalmış, yöresel lezzetleri ön planda tutuyoruz.” sözleriyle anlattı.

Yüzde yüz doğal içerikleriyle katkı ve koruyucu madde içermeyen marka; Hatay'daki zeytin ağaçlarından elde edilen tamamı soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağından, ev yapımı tadında doğal içerikli reçel ve marmelat çeşitleri, şeker ilavesiz gerçek nar ekşisi, keçiboynuzu pekmezi ile tatlandırılan fıstık ezmesi, acuka, tuzlu yoğurt, zeytin ezmesi, halhalı yeşil zeytin gibi 35 farklı ürünü lezzetseverlerin sofralarında buluşturuyor.

Frea Naturalz’ın davetine katılan isimler arasında Buse Varol, Pervin Ersoy, Bilge Kuru, Revna Demirören, Açelya Akkoyun, Ece Vahapoğlu, Berrin Ak, Ebru Ceylan, Aslı Sipahi, Esra Erdem, Altın Mimir, Balçiçek İlter, Jale Balcı, Arzu Kunt, Beliz Bektaş, Eren Kaşıkçı, Emel Oysal, Zeynep Özkoç vardı.