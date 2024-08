Four Seasons Hotel Sultanahmet’in İmza Restoranı Avlu’da zengin lezzetler

27.08.2024 17:31

Kendine has karakteri, simge haline gelmiş binası ile Sultanahmet’in en etkileyici yapılarından Four Seasons Hotel Sultanahmet’in yeşillikler içindeki bahçesinde konumlanan AVLU, sürdürülebilir ve yerel ürün felsefesi ile yaratıcı lezzetlerden oluşan menüsünü misafirleri ile buluşturuyor. Executive Chef Özgür Üstün’ün Anadolu mutfağını, modern yorumlarla bir araya getirdiği menüde, her tabak bir bölgeyi temsil ediyor.