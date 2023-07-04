Foreo, rakiplerini geride bırakacak gelişmiş Ipl tüy dökme cihazı Peach’i sunuyor

Cilt bakım teknolojisi endüstrisinde dünya lideri FOREO, ev içi IPL cihaz kategorisine adım atıyor. FOREO, PEACH™ sahip olduğu 2 kat güç ile rakiplerini geride bırakırken; üç kattan daha geniş bir cilt alanına uygulanıyor ve sadece on dakikada tüm vücut bakımını tamamlıyor.

Bu yeni canlandırıcı teknoloji, ev konforunda acısız ve ipeksi pürüzsüzlükte tüy alma olanağı sağlıyor. Teknoloji ve cilt bakımının birleşiminden doğan PEACH™ Serinletici Hazırlık Jeli ise kusursuz ve "tüysüz" sonuçlar vermek için özel olarak geliştiriliyor. Bu cihaz, tıraş ve ağda yapmaktan bıkanlar ile uzun süreli sonuçlar arayanlar için harika çözümler sunuyor.

IPL nedir? IPL, Yoğun Atımlı Işık'ın (Intense Pulsed Light) kısaltması olarak geçiyor. IPL kullanmanın birçok faydası olmasının yanı sıra, aralarından en yaygın olarak tüy alma aracı olarak kullanılıyor. IPL, melanini hedeflemek için güçlü ışık darbeleri yolluyor. Işık, kıl kökünün bulunduğu en yüksek melanin seviyesine ulaşana kadar deriden nüfuz ediyor ve tüy üretiminden sorumlu olan dermal papillayı yok ederek uzun süreli tüy giderme sağlıyor. IPL ışığı ile tedavi edilen tüy dökülüyor ve birden fazla uygulama sonrasında vücudunuz giderek daha az tüy üretmeye başlıyor. IPL, tıraş, ağda, ip veya diğer tekrarlayan tüy alma tekniklerinin yerine geçen pratik ve uzun vadeli bir yöntem olarak kabul ediliyor.

FOREO PEACH™ 2, flaş sayısı

FOREO PEACH™ 2, evinizin rahatlığında zahmetsiz tüy almanın en etkili yolu olarak sunuluyor. Dakikada 120’ye kadar flaş atabilen ve kaçırılan noktaları dahi geçmişte bırakan PEACH™ 2; ömür boyu tüysüz ve ipeksi pürüzsüzlükte bir cilde sahip olmak için yeterli. Yaşam maliyeti artmaya devam ettikçe geçimlerini sağlamak için mücadele eden haneler, sürekli büyüyen hayat pahalılığına karşın FOREO gibi yenilikçi alternatif kişisel bakım cihazlarına yöneliyorlar. Pahalı güzellik salonu bakımları git gide öncelik olmaktan çıkıyor. Araştırmalara göre güzellik ve cilt bakımının ana müşterileri olarak görülen Y kuşağı kadınları, demografik açıdan enflasyondan en çok etkilenen ve güzellik rutinlerini daha uygun fiyatlı seçeneklerle değiştirmeleri gerektiğini düşünmek zorunda kalan kesim olarak ortaya çıkıyor. FOREO, bütçeleri zorlamayan güvenli IPL tedavisi sunarak bitmek bilmeyen pahalı salon randevularının zorluklarını ortadan kaldırıyor.

PEACH™ 2 Özellikleri

FOREO tarafından patentli PEACH™2; 9cm²'lik uygulama penceresiyle (diğer IPL cihazlarından yaklaşık üç kat daha büyük) cilde yoğun darbeli ışık sağıyor, tüyleri güvenli ve etkili bir şekilde alıyor ve daha iyi sonuçlar için iki kat güce sahip lamba tasarımı ile tüylerin yeniden büyümesini önlüyor. Cildin büyük bir alanını kaplayan geniş bir tedavi penceresi, vücut kıvrımlarını tamamen kapsayan esnek başlığı ve dahili soğutma haznesi ile güvenli ve ağrısız bir uygulama deneyimi sunuyor. Tüy almayı daha önce hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor.

FOREO PEACH™ 2 kullanımda

FOREO Türkiye Genel Müdürü Adnan Bećiragić, PEACH™ 2 cihazının tüketicilere isedikleri evde epilasyon çözümünü sunacağını düşünüyor:

“Özellikle FOREO hayranlarının ve müşterilerimizin diğer cihazlarımız ile ilgili olumlu deneyimlerini ve elde ettikleri sonuçları takiben, bizden talep ettikleri bir ürün olan IPL kategorisine bir süredir giriş yapmak istiyorduk. Evde IPL kesinlikle yeni bir alan değil, fakat marka olarak bizim için oldukça yeni. Geleneksel FOREO bakış açısıyla, yalnızca şu anda piyasada bulunanlardan farklı bir şey tasarlamak değil; aynı zamanda akla gelebilecek en iyi sonuçları veren, olabildiğince kullanıcı dostu bir cihaz üretmek istedik. IPL, sonuçları iki katına çıkaran ve ultra flaş hızı sağlayan patentli lamba tasarımıyla yeniden tasarlandı. PEACH™ 2'yi istediğimiz standartlara getirmek birkaç yılımızı alsa da, şimdi onu müşterilerimize ve genel endüstriye içimiz rahat bir şekilde sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz.”

PEACH™ 2 ayrıca FOREO'nun ünlü imza patenti T-Sonic™ titreşim teknolojisi ile tasarlanıyor. Transdermal titreşimler, ışığın tüy köklerine kolaylıkla nüfuz etmesini teşvik etmek için cildi uyaran epidermisin dış katmanlarından geçiyor. Ek olarak, T-Sonic™ titreşimleri, kan akışını %450'ye kadar uyararak lenfatik drenaja ve kollajen üretimine yardımcı oluyor.

PEACH™ 2'nin güvenlik ve tasarım özellikleri, dahili soğutma sistemi ile genişletiliyor. IPL ağrılı bir tedavi olmamasına rağmen, hızlı ışık patlaması cildin hassasiyetine bağlı olarak, cihazın 360° soğutma mekanizması tarafından anında hafifletilen minör bir rahatsızlığa neden olabiliyor. PEACH™ 2 aynı zamanda akıllı cilt sensörü, kendinden kademelendirilmiş başlık ve koruyucu silikon kalkan sayesinde benzersiz bir deneyim fırsatı sunuyor. Bu özellikler, cihaz cilt ile temas halindeyken IPL tedavisini aktive ediyor; vücudunuzun doğal kıvrımlarına uyum sağlayan ve ışığın kaçmasına izin vermeyen tasarımıyla PEACH™ 2, güvenli ve etkili halde işlemi tamamlıyor.

FOREO PEACH™ Serinletici Hazırlık Jeli

Son olarak, PEACH™ 2’nin en iyi arkadaşı; benzersiz yapısıyla PEACH™ Serinletici Hazırlık Jeli tanıtılıyor. PEACH™ 2 cihazı için özel olarak geliştirilen bu hafif nemlendirici jel-serum formülü, bakım sırasında cildi yoğun bir şekilde sakinleştiriyor, nemlendiriyor ve soğutarak cihazın cilt üzerinde zahmetsizce kaymasına olanak sağlıyor.

PEACH™ 2’yi kullanmak, ücretsiz FOREO uygulamasına kaydolarak cihazınızın kilidini açmak kadar kolay! Daha da yoğun bir soğutma hissi için tıraş edilmiş cilde PEACH™ Serinletici Hazırlık Jelini uygulayın ve tamamen emilene kadar masaj yaptığınızdan emin olun. Yoğunluğu seçin. PEACH™ 2'nin fişini prize takın. İlk kullanımdan önce, FOREO uygulaması aracılığıyla tercih ettiğiniz ayarları seçmelisiniz. Ardından, cihazdaki + ve - düğmelerine basarak IPL yoğunluğunu istediğiniz gibi ayarlayın. Uygulama penceresini cilde tam oturacak biçimde yerleştirin. Geniş alanlar için, cilt üzerinde kayarken flaş düğmesini basılı tutun. Küçük alanlar için, flaş düğmesine basın ve hemen bırakın. PEACH™ 2 cihazınızdaki 1 – 3 seviyeleri, hassas alanlar için tasarlanmıştır. Azaltılmış ışık yoğunluğuyla, istenen etkileri görmek için daha fazla tedavi gerekebilir. Uygulama rahat hissettirdiği sürece, ayarı bir seviye artırın.

FOREO PEACH™ 2 iki renk seçeneği ile sunuluyor: Peach and Mint.