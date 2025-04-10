Fırça darbelerinde kadın mücadelesi: ‘Bekleyiş’ sergisi açıldı

“Bekleyiş” sergisinde Yılmaz, değişen ve gelişen evrende kadınların maruz kaldığı haksızlık ve eşitsizliği, kendi bedenini ve portrelerini travmatik bir dil kullanarak yansıtıyor. Ressam, kadının gücünün evrenden aldığı enerjiyle şekillendiğini ve bu enerjiyi yeniden evrene aktardığını vurgularken, izleyiciyi kadın olmanın hem kırılgan hem de dirençli yanlarıyla yüzleştiriyor. Eserlerde, doğanın yıkıcı ve bir o kadar iyileştirici gücü, canlı renkler ve kalın boya katmanlarıyla temsil ediliyor. Kediler, kuşlar ve çiçekler gibi doğal motifler ise fırça darbeleriyle portrelere adeta hayat üflüyor.

Akrilik, yağlı boya ve karakalem tekniklerinin iç içe geçtiği 31 eser, sanatçının hayat yolculuğunda karşılaştığı duyguları samimi bir dille aktarıyor. Dokulu yüzeyler ve kontrast renkler, izleyiciyi kadının evrenle kurduğu simbiyotik ilişki üzerine derin bir sorgulamaya davet ediyor. Yılmaz’ın çalışmaları, yalnızca estetik değil, aynı zamanda toplumsal bir manifesto niteliği taşıyor.

Kendi atölyesinde çalışmalarına devam eden Gülsün Yılmaz, eserlerinde kadın kimliği, doğa ve varoluş arasındaki bağı ele alıyor. “Bekleyiş” sergisi, onun uzun yıllara dayanan araştırma ve üretim sürecinin bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Yılmaz “Bekleyiş” sergisi hakkındaki düşüncesini; “Bu sergi, kadının evrenle kurduğu görünmez bağın bir yansıması. Doğanın renkleri ve gücü bana ilham verirken, bedenimizi saran eşitsizliklere karşı bir direnişi de tuvalle buluşturmak istedim. Tüm sanatseverleri sergime bekliyorum.” sözleriyle ifade etti.

"Bekleyiş", 27 Nisan 2025 tarihine kadar Evrim Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilir.

Evrim Sanat Galerisi

Adres: Göztepe Mahallesi, Bağdat Caddesi Handan Palas Apartmanı No:233 Daire: 1 Kadıköy-İstanbul

Tel.: (0533) 237 59 06

Ziyaret Saatleri: Pzt-Çrş-Perş-Cuma-Cmt 11:00-19:00

Pazar: 12:00-18:00, Salı günleri ziyarete kapalıdır.