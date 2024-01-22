Fırat Tanış'tan anlamlı oyun

Başarılı oyuncu Fırat Tanış, 8 yıldır oynadığı müzikal oyun “Gelin Tanış Olalım” için anlamlı bir özel gösterim gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 500’üncü kez sahneye çıkmaya hazırlanan “Gelin Tanış Olalım” bu özel geceden elde edilecek tüm gelirini deprem bölgesindeki çocuklar yararına kullanılmak üzere Unicef’e bağışlanacak. 9 Şubat Cuma akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesinde seyircisiyle buluşacak olan oyunun biletleri satışa açıldı.

Tanış, kendi sayfasında paylaştığı afişte geceyi şu cümlelerle duyurdu; “Tam 8 sezondur sizlerle kapalı gişe büyüttüğümüz müzikal oyunumuz Gelin Tanış Olalım 500. gösterisine yaklaştı. Bir özel tiyatro için ulaşılması zor bu güzel sonucun bizde yarattığı mutluluk, heyecan ve ümidin karşılıklı olduğunu düşünüyor, yürekten hissediyorum. Bu vesileyle 500. Özel gösterimizin anlamını Unicef Türkiye yararına oynayarak katmerlemek istedik. Elbette yine sizinle beraber. Tüm geliri deprem bölgesindeki çocuklarımız yararına kullanılmak üzere Unicef’ e bağışlanacak Gelin Tanış Olalım 500. Özel Gösterisi 9 ŞUBAT 2024 saat 21.00 da, Zorlu PSM Turkcell sahnesinde oynanacak.

“Gelin Şimdi Yaralarımızı Sarmak İçin Tanış Olalım “