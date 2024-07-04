Fiolas'tan güneşin ışıltısını yakalayan iki koku 

Summer Kiss ve Rose Soleil. Bu yeni kokular, size unutulmaz bir koku deneyimi sunarak yazın sıcaklığını ve güneşin ışıltısını yakalamanıza yardımcı oluyor.

YAZIN FERAHLATICI ÖPÜCÜĞÜ

Summer Kiss, yazın enerjisini ve canlılığını şişeye döken bir koku olarak öne çıkıyor. İlk olarak bergamotun canlandırıcı esansı sizi karşılıyor, ardından yumuşak hindistancevizi ve tuzlu deniz akorlarıyla sizi tropikal bir tatilin içine çekiyor. Ylang ylang ve yaseminin çiçeksi dokunuşları ise size yaz mevsiminin coşkusunu ve romantizmini hatırlatıyor. Bu koku, güneşin ve yazın tüm güzelliğini teninizde hissettiriyor.

GÜLÜN ZARAFETİ VE GÜNEŞİN SICAKLIĞI

Rose Soleil, gülün asaleti ve güneşin sıcaklığını birleştirerek eşsiz bir koku deneyimi sunuyor. Işıldayan gül kokusu, cildinize zarif bir sıcaklık ve tazelik verirken, size her anınızda ilham kaynağı olmayı vaat ediyor. Güneşin enerjisini taşıyan bu büyüleyici koku kendinizi özel hissetmenizi sağlıyor, ruhunuzu canlandırıyor.