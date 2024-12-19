Fiolas'ın Londra Westfield’daki mağazasında yeni yıl coşkusu

Fiolas, bir Türk markası olarak Londra’nın en prestijli alışveriş merkezi olan Westfield AVM mağazasında markanın kurucusu ve kreatif direktörü Fulya Gündoğdu’nun ev sahipliğinde özel yeni yıl daveti düzenledi.

Zarif atmosferiyle dikkat çeken bu davet, konuklara yeni yılın taptaze enerjisini ve coşkusunu Fiolas’ın kokuları eşliğinde yaşattı. Her bir ürün, şıklığı ve doğal içerikleriyle büyük beğeni topladı.

Yeni yıl coşkusunu pekiştiren özel ikramlar ve mağazanın zarif dekorasyonu ise davete unutulmaz bir dokunuş kattı. Fiolas, Londra’daki varlığını pekiştirirken aynı zamanda davetlilerin kalbinde özel bir yer edinmeyi başardı.

FİOLAS’IN BÜYÜLEYİCİ DÜNYASI YENİ YILDA DA SİZİNLE

Davet boyunca, Işıl Reçber, Yelda Cengiz, Ecem Bocan, Neslişah Yılmaz, Neslihan Yeldan, Emre Onar, Arzu Küfudur, Ebru Gündüz, Özlem Mutlu Çetin, Morina Eskandarieh, Elif Ergüven, Burcu Tandoğan ve Yelda Tiftik gibi tanınmış simalar, Fiolas’ın zarif ve özgün ürünlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Fiolas, yeni yılda da doğallık ve zarafeti bir araya getiren koleksiyonlarıyla koku severlerin ilgi odağı olmaya devam edecek.