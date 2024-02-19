Fiolas'ın "Fleur Dorange" serisi: Evine zarafet ve tazelik kat

Fiolas’ın ev koleksiyonundaki "Fleur Dorange" serisi, evinizi sıcacık bir portakal bahçesine dönüştürerek tazeliği ve zarafeti bir araya getiriyor. Bu özel koleksiyon, içeriğindeki çiçek notaları ve ferahlatıcı esanslarla evinize benzersiz bir dokunuş katıyor.

Fleur Dorange Kolonya, portakal çiçeği esansıyla zenginleşen bu kolonya, tazeleyici kokusu ile anında ferahlık hissi sağlar. 80 derece olan kolonya cildinizi nemlendirirken aynı zamanda da dezenfekte eder. Portakal bahçelerinin canlandırıcı atmosferini yaşam alanınıza taşır.

Fiyatı: 1.100,00 ₺

Fleur Dorange El ve Vücut Losyonu, bitkisel içeriği sayesinde cildinizi nemlendirir ve besler. Cildiniz portakal çiçeği notalarıyla zenginleşir. Fiolas sayesinde cildinizde doğal bir ışıltı ve sağlıklı bir görünüm kazanırken, kendinizi güzelliğin ve özgüvenin zirvesinde hissedin!

Fiyatı: 750,00 ₺

Fleur Dorange Oda Spreyi, kullanıldığı ortama ferahlık katar. Sıkıldığı ilk andan itibaren portakal çiçeği ve diğer çiçek notalarıyla etrafınızı tazelikle doldurur. Atmosferinizi anında yeniler ve canlandırır.

Fiyatı: 1.250,00 ₺

Ahşap fitilli Fleur Dorange WoodWick Mum, portakal çiçeği esansı ile bütünleşerek evinizi ılık ve huzurlu bir ortama dönüştürür. Odanızda şömine gibi çıtırdayan sesi ve hafif kokusuyla rahatlatıcı bir atmosfer yaratır. Estetik tasarımı ve eşsiz kokusuyla evinize şıklık ve güzellik katmak için ideal bir tercihtir.

Fiyatı: 910,00 ₺

Fleur Dorange Oda Kokusu: Uzun süre kalıcı olan bu oda kokusu, portakal çiçeği ve çiçek notalarının zarif bir birleşimi ile odanızı sarar. Şişenin kapağını açınca çubukları içine yerleştirin. 24 saat içinde koku odaya yayılır. Haftada bir çubukları ters çevirmeniz önerilir. Markanın oda kokusu ferahlatıcı ve huzur verici bir etki bırakır.

Fiyatı: 1.250,00 ₺

Fleur Dorange Sıvı Sabun: Ellerinizde zarif bir dokunuş bırakan bu sıvı sabun, portakal çiçeği esansıyla zenginleşir. İpeksi dokusu cildinizi yumuşak ve esnek olmasına yardımcı olurken Fleur Dorange'nin eşsiz kokusu sizi sarar. Temizlik ritüelinizi lüks bir deneyime dönüştürür.

Fiyatı: 650,00 ₺

Fiolas'ın büyüleyici "Fleur Dorange" serisi, evinize portakal bahçelerinin sıcaklığını ve çiçek bahçelerinin zarafetini getirerek özel bir atmosfer yaratıyor. Bu koleksiyon, tazelik ve estetiği bir araya getirerek evinizi eşsiz kılıyor.

Fiolas'ın geniş ürün yelpazesi hakkında detaylı bilgi almak ve satın almak için fiolas.com adresini ziyaret edebilir veya Galataport, Mandarin Oriental Bosphorus, Mandarin Oriental Bodrum, Antalya The Land Of Legends ve İzmir İstinye Park mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.