Ferzan Özpetek'ten sürpriz proje

Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, genç yeteneklere kendilerini dünyaya tanıtma fırsatı sunan yepyeni bir uygulamayı hayata geçirdi. OzApp adı verilen uygulamanın tanıtımı, Cannes Film Festivali’nde gerçekleştirilen özel bir davette yapıldı.

Ferzan Özpetek’ten dünyada bir ilk; OzApp. Sosyal yetenek uygulaması OzApp, usta yönetmen Ferzan Özpetek’in girişimiyle dijital dünyada yerini aldı.



Profesyonel ve profesyonel olmayan aktörler, aktristler, şarkıcılar ve video yapımcıları için oluşturulan uygulama, Ferzan Özpetek’in genç yeteneklerin becerilerini tanıtma ve uluslararası arenada kendilerine yer bulma imkanı yaratabilmeleri fikrinden doğdu.



OzApp, ikonik İtalyan gözlük markası Persol’un ev sahipliğinde, sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla Cannes’te gerçekleştirilen davette tanıtıldı. Dünya jet sosyetesinden isimlerin katıldığı lansmanda, Persol ile heyecan verici bir işbirliği yaptıklarını söyleyen Özpetek, OzApp’ın sürekli yayında olan bir şov olduğunu söyledi.

“Sosyal, fiziksel, coğrafi sınırları yok. En iyi oyuncu, şarkıcı, grup ya da yönetmene kendini gösterme fırsatı sunan bir uygulama. OzApp, gençlere hayallerini gerçekleştirme olanağı sağlıyor” diyen ünlü yönetmen, uygulama sayesinde genç yetenekler yapımlarda yer alma imkanı bulurken, izleyicilerin de farklı gösterilerle keyifli vakit geçireceklerini söyledi.

Persol’un marka direktörü Riccardo Pozzoli ise Ferzan Özpetek ile çalışmaktan onur duyduklarını söyledi.



“Bu benzersiz uygulama ile gençlere imkan tanıyan Özpetek, yenilikçi ve yaratıcılığını kültürel ve sosyal büyümenin kuvvetli olduğu dijital dünyada da kanıtladı. Tüm dünyada gençlere akıllı ve gelecek odaklı bir uygulama armağan etti” dedi.