Ferzan Özpetek'ten dünya çapında dev proje!

Bu proje için dünyaca ünlü pek çok yönetmen arasından seçilen Ferzan Özpetek; "Giorgio Armani’nin hikâyesini anlatma fırsatı hem heyecan verici bir onur, hem de böylesine karmaşık, özgün ve büyüleyici bir kişiliğin tüm yönlerini yansıtmayı gerektiren büyük bir meydan okuma."

Uluslararası sinema dünyasının en saygın yönetmenleri arasında gösterilen Ferzan Özpetek, kariyerinin en önemli projelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük yapım şirketlerinden Fremantle bünyesindeki İtalyan yapım devi Lux Vide ile Giorgio Armani moda evi, efsanevi modacının yaşamını konu alan prestijli bir televizyon dizisi için güçlerini birleştirdi.

Uluslararası pazara hazırlanacak dev yapımın yönetmen koltuğuna ise yaşamını İtalya'da sürdüren dünyaca ünlü, ödüllü yönetmen ve aynı zamanda Giorgio Armani’nin yakın arkadaşı olan Ferzan Özpetek oturdu.

Projeyle ilgili heyecanını dile getiren Özpetek, bu dizinin kendisi için büyük anlam taşıdığını söylerken; "Bu çok büyük ve çok önemli bir proje. Tarifsiz bir gurur ve büyük bir sorumluluk" diyor.

Henüz adı açıklanmayan biyografi dizisi, yalnızca Giorgio Armani'nin moda dünyasındaki yükselişini değil, aynı zamanda Hollywood ile kurduğu güçlü bağları, sanat anlayışını ve dünya modasına yön veren vizyonunu da ekrana taşıyacak.

GIORGIO'YU YILLARDIR TANIYORUM

Armani ile uzun yıllara dayanan dostluğunu anlatan Özpetek, ünlü moda tasarımcısını yalnızca bir stil ikonu değil, aynı zamanda güçlü bir sanat insanı olarak gördüğünü de belirtiyor.

"Giorgio'yu yakınen tanıyorum. Ona hayranlık duydum ve onunla vakit geçirdim. Sinema, sanat, mimari, kostümler ve hayat üzerine uzun sohbetler ettik. Onda hem vizyoner ve parlak bir sanatçı, hem de ayakları yere basan, son derece kararlı bir insan gördüm" diyen Ferzan Özpetek, böylesine önemli bir ismin hayatını anlatmanın kendisi için hem büyük bir onur hem de ciddi bir sorumluluk olduğunun da altını çiziyor.

Ferzan Özpetek, dizinin senaryosunu Lux Vide'ın uluslararası başarı kazanan yapımları Medici, Hotel Costiera ve Doc dizilerinin başyazarı Francesco Arlanch ile birlikte kaleme alıyor. Dizinin hikâyesi ve yapısı ise şimdilik büyük bir gizlilikle korunuyor.



GIORGIO ARMANI

11 Temmuz 1934'te İtalya'nın Piacenza kentinde doğan Giorgio Armani, moda tarihini değiştiren isimlerden biri olarak kabul ediliyor. 1980 yapımı American Gigolo filminde Richard Gere'in giydiği tasarımlarla dünya çapında ün kazanan Armani, Julia Roberts, Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio, George Clooney, Robert De Niro, Tom Cruise, Michelle Yeoh, Anne Hathaway ve Lupita Nyong'o gibi sayısız Hollywood yıldızının vazgeçilmez tasarımcısı oldu.

200'ün üzerinde filmin kostüm tasarımlarında imzası bulunan Armani, Hollywood ile moda dünyası arasında kurduğu güçlü köprü sayesinde yalnızca bir tasarımcı değil, aynı zamanda popüler kültürün en etkili figürlerinden biri haline geldi.



ARMANI MODA EVİ TÜM ARŞİVLERİNİ AÇIYOR

Fremantle'ın proje ile ilgili yaptığı açıklamada, Giorgio Armani moda evinin diziye tam destek vereceğini belirtiyor. Yapım ekibi, Armani'nin arşivlerine, tasarımlarına ve ikonik mekânlarına erişim sağlayarak, izleyicilere moda tarihinin en önemli isimlerinden birinin yaşamına bugüne kadar görülmemiş bir bakışı sunacağını da ifade ediyor.

Lux Vide'ın kurucusu ve başkanı Matilde Bernabei ise projeyle ilgili olarak; "Yıllardır Giorgio Armani'nin hikâyesini dünyaya anlatmayı hayal ediyorduk. Kendine özgü tarzıyla 'Made in Italy' kavramını dünyaya tanıtan Armani'nin yaşamını uluslararası ölçekte anlatacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu son derece iddialı bir proje ve daha şimdiden uluslararası pazarda büyük ilgi görüyor" diyor.

Ferzan Özpetek'in yönetmenliğini üstleneceği Giorgio Armani dizisinin, uluslararası televizyon ve dijital platformlarda yayınlanması planlanırken, moda ve sinema dünyasının merakla beklediği yapımlar arasında şimdiden yerini alacağı söyleniyor.