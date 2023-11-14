Ferzan Özpetek’in son filmi “Nuovo Olimpo” 190 ülke ile birlikte aynı anda Türkiye’de de gösterimde

Ferzan Özpetek’in son filmi “Nuova Olimpo” ile bir rekora imza attı. Film, 190 ülkede aynı anda gösterime girdi.  1978’den 2015’e kadar süregelen 30 yıllık bir aşkın öyküsünü konu alan film Türkiye’de de Netflix’te izleyici ile buluşuyor.  

Ferzan Özpetek’in 18. Roma Film Festivali’nde tanıtımını yaptığı son filmi “Nuovo Olimpo”, 1 Kasım’da tüm dünyada gösterime girdi. 190 ülkede gösterilen ve Türkiye’de de Netflix’te seyirci karşısına çıkan film, Ferzan Özpetek’in izlenme rekoru kıran filmleri arasında yerini aldı.

1978’den 2015’e kadar, 30 yıl süren bir aşk hikayesini konu alan film, yaşanmışlar ve yaşanabilecekleri anlatırken, yönetmenin 70’li yıllara, o yılların Roma’sına duyduğu özlemi de yansıtıyor.

Ferzan Özpetek’in senaryosunu Gianni Romoli ile birlikte yazdığı filmin başrollerinde Damiano Gavino, Andrea Di Luigi ve Luisa Ranieri var

BİR SONRAKİ FİLMİNİ KADINLARA ADAYACAK

Filmini, o yıllarda bir sinemada çalışan yakın arkadaşı Tiiti ve kızı Alice ile çok yakın arkadaşı, İtalyan müziğinin divası Mina’ya ithaf eden Özpetek, bir sonraki filmini de “içinde olduğumuz belirsizlik döneminin tek ışıkları” diye tanımladığı kadınlara adayacağını söyledi.

 

 

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